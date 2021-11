Die Duitsers kunnen snel formeren, de Italianen en de Fransen ook. En wij? 254 dagen!

Die Duitsers toch! 59 dagen na de Bondsdagverkiezingen van 26 september presenteerden de drie partijen van de zogeheten ‘verkeerslichtcoalitie’ (de sociaal-democratische SPD, de Groenen en de liberale FDP) hun regeerakkoord. Het Duitse volk kan gerustgesteld worden: in deze periode van sanitaire crisis en klimaatverandering heeft de nieuwe coalitie blijk gegeven van haar gevoel voor urgentie. Ook al door een flinke groene paragraaf aan het klimaat te besteden.

Niet treuzelen maar de mouwen opstropen is het Duitse parool, al was dit allereerst uit respect voor de kiezer die in tijd van weer opspelende pandemie daadkracht verwachtte. Om dit akkoord te bezegelen was ongeveer een maand nodig nadat ook ongeveer een maand in beslag werd genomen om die coalitie te smeden. Een prestatie omdat niet eerder sinds 1957 aan een coalitie werd gewerkt die meer dan twee partijen telde. En dit terwijl de vorige regeerperiode van 16 jaar met Angela Merkel aan het roer zwaar op de onderhandelingen kon drukken.

Duidelijk was ook de wil van deze drie partijen om niet de perikelen te herhalen van de vorige formatie. Deze werd na de verkiezingen van 2017 de langste sinds de Duitse hereniging met 171 dagen.

Ik moest gisteren ook aan de Italianen denken. Daar was de situatie drie jaar geleden veel ingewikkelder dan bij de Duitsers. De verkiezingen vonden plaats op 4 maart 2018 en werden gemarkeerd, met ruim 30 procent van de stemmen, door de verpletterende overwinning van de centrumlinkse populisten van de Vijfsterrenbeweging (van komiek Beppe Grillo) en de hoge score (17 procent) van de rechtse populisten van Lega. De situatie leek onoplosbaar. Maar wonder boven wonder duurde het niet langer dan 89 dagen voordat de nieuwe regering van Giuseppe Conte werd geïnstalleerd, bestaande uit die twee populistische partijen. Hoewel deze coalitie een jaar later viel, waren niet meer dan 15 dagen nodig om voor premier Conte een nieuwe regering te vormen.

Maar om ultrasnel een nieuwe regering te krijgen na de parlementsverkiezingen, moeten we bij Frankrijk zijn. Dit komt natuurlijk ook door het Franse kiesstelsel, ook wel districtenstelsel genoemd, dat electorale winst versterkt en coalities vaak overbodig maakt. Op 18 juni 2017 werd de tweede ronde van de parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Macron behaalde de absolute meerderheid. Drie dagen later (!) werd de regering van premier Édouard Philippe geïnstalleerd.

Terwijl Duitsland 59 dagen nodig had dit jaar om een regeringsakkoord te presenteren, Italië bij de laatste verkiezingen 89 dagen moest wachten op een nieuwe ploeg en Frankrijk in 2017 drie dagen al na de verkiezingen werd geregeerd, wacht Nederland sinds 17 maart op een nieuwe regering. Dat zijn tot vandaag 254 dagen waarin het woord ‘urgentie’ door andere als ‘functie elders’, ‘motie van afkeuring’ of ‘roestige auto’ is vervangen. Bij het vernemen van het Duitse nieuws moet gisteren in Nederland menige kaak rood hebben gekleurd.

