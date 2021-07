Die derde vaccinatie kan tegen ons werken. Prik eerst in landen met een lage vaccinatiegraad

Op Samos, het eiland van Pythagoras, kun je een beker kopen die door hem is uitgevonden en die een waarschuwing inhoudt voor hen die te gulzig zijn. Want, wanneer je die beker te vol schenkt, tot boven een bepaald niveau, loopt hij vanzelf weer helemaal leeg.

En dat is wat er nu dreigt te gebeuren wanneer wij een derde coronavaccinatie voor onszelf voorrang geven boven het massaal vaccineren van mensen in de minder welvarende landen, waar het virus nog in grote hoeveelheden onder de bevolking rondwaart.

Virussen muteren regelmatig, en af en toe ontstaat er een mutant die besmettelijker is, zich daardoor beter kan handhaven en de vorige variant verdringt. De voorbeelden hebben we inmiddels gezien: uit Engeland, Zuid-Afrika, Brazilië en nu dan de deltavariant uit India. Hoewel zo’n nieuwe mutant met name een grote bedreiging vormt voor bevolkingsgroepen met een lage vaccinatiegraad, is dit toch niet het grootste gevaar wat dreigt.

De kans dat zo’n vaccin-resistente variant ontstaat is voortdurend aanwezig

De grootste bedreiging, voor alle landen in de hele wereld, ongeacht de vaccinatiegraad, vormt een mutant waartegen de vaccins niet meer werken. De kans dat zo’n vaccin-resistente variant ontstaat is voortdurend aanwezig en groter naarmate er meer mutaties kunnen optreden, dus vooral in gebieden met veel besmettingen vanwege een lage vaccinatiegraad.

Wanneer dat gebeurt, is alles wat we met elkaar hebben bereikt in de strijd tegen corona voor niets geweest en kunnen we weer helemaal van voren af aan beginnen. Ook al zou het vaccin in enkele maanden kunnen worden aangepast, dan toch zal het weer vele maanden duren voordat er genoeg mensen zijn gevaccineerd om een afdoende beschermende vaccinatiegraad te verkrijgen. Intussen krijgen wij wederom te maken met een medische, economische en psychosociale crisis, waarvan we nu nog maar nauwelijks hersteld zijn.

De enige manier om dit inktzwarte scenario te voorkomen, is er zo snel mogelijk voor te zorgen dat er nergens ter wereld meer grote hoeveelheden virussen onder de bevolking circuleren. Daarom heeft vaccinatie van landen met een lage vaccinatiegraad de allerhoogste prioriteit. Als wij, met een derde prik, voorrang geven aan een verdere toename van onze eigen beschermingsgraad van 95 naar 99 procent, ligt het effect van de beker van Pythagoras voor de hand. Ons eigen belang dienen we alleen als we het belang van alle landen daarin meenemen.

