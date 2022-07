Deze noeste ambtenaren houden de Waddeneilanden in leven

Traditiegetrouw namen mijn gezin en ik een paar weken geleden de boot naar Terschelling. Even uitrusten in een duinpan, uitwaaien op de dijk en uitzakken in een strandtent. Ditmaal keek ik er zeer naar uit. Het jaar was lang en veeleisend geweest, en dan werkt het goed om een kleine zee te plaatsen tussen jezelf en al die beslommeringen. Weg van de ophef op sociale media, weg van krantenkoppen die berichten over een schier eindeloze reeks crises. Alsof het zo bedoeld was reden we naar de haven van Harlingen vlak voordat het boerenprotest in Stroe losbarstte. Wij deden een paar weken niet meer mee.

Dachten we tenminste.

De volgende ochtend zag ik onze fout in. Ik fietste vrolijk duingebied de Koegelwieck binnen, met de zon op mijn gezicht en een zeebriesje rond mijn oren, en ging even kijken bij het schuurtje van Staatsbosbeheer. Mijn blik gleed over de posters en maquettes die de activiteiten van de boswachters toelichtten. En toen besefte ik: we waren de stikstofcrisis niet ontvlucht, maar direct naar het front afgereisd.

Want als stikstof ergens kwetsbaar natuurschoon bedreigt, dan is het wel op de wadden. Juist duinvegetatie is afhankelijk van voedselarme ondergrond, maar door al het stikstof worden heide en duinviooltjes overwoekerd door struiken, bomen en gras – heel veel gras. Daarom laten de boswachters het duin afgrazen met een klein leger geiten, schapen en pony’s. Mijn schoonfamilie noemt ze liefkozend ‘ambtenaren’. Samen houden ze de begroeiing klein en creëren ze open plekken. Maar zelfs dat is bij lange na niet genoeg. Om te voorkomen dat bio-diverse duinen verworden tot hobbelig grasfalt, plaggen en woelen kranen en bulldozers repen grond af, totdat er alleen nog maagdelijk wit zand over is.

Al dat harde werk wordt beloond: wie van zeldzame natuur houdt kan struinend door de duinvalleitjes haar hart nog steeds ophalen. Maar de les van Terschelling is vrij deprimerend: natuurbehoud is in de huidige omstandigheden haast onmogelijk. De wadden zijn zo geliefd dat de kranen en kuddes daar nog wel even blijven, maar zo’n aanpak is nationaal niet denkbaar. Uiteindelijk moet de natuur op eigen benen kunnen staan, en geen grove, weinig duurzame machinerie nodig hebben. Dat zal een enorme reductie van stikstof vereisen.

Wandelend over pittoreske paadjes maakte ik me zorgen over mijn toevluchtsoord. Zouden de Wadden ooit de rust krijgen die ze verdienen? Gelukkig waren wat troostende rituelen beschikbaar. Het hielp om een tijdlang met de voeten in de zee te staan, of liggend in het zand naar de uitgestrekte hemel te turen.

In de namiddag liepen we de duinen weer in, op weg naar een groep geitjes, een paar sikken en hun lammetjes. Toen we de ambtenaren aaiden was dat niet alleen een daad van dierenliefde. We betuigden even onze dankbaarheid aan deze noeste arbeiders, die slechts in ruil voor wat gras, zon en gezelschap de ganse dag een uniek landschap in leven hielden.