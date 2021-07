Deze memorabele momenten tilden het EK boven het niveau van ‘belangrijkste bijzaak ter wereld’

Wat hebben we genoten van het EK voetbal, althans de voetballiefhebbers onder ons. Maar dat zijn dit jaar misschien wel meer mensen geweest dan ooit. We hebben deze vorm van vermaak door de coronacrisis immers lang moeten missen. Het EK met zijn winnaars en verliezers bracht emotie in ons door corona wat saaie bestaan. We konden ons opwinden over de tegenvallende prestaties van Oranje, maar ook genieten van het onverwacht hoogwaardige spel van Zwitserland en de strijdlust van de Denen.

Er zijn vraagtekens te zetten bij zo’n groot toernooi in een tijd waarin het coronavirus nog gevaarlijk rondwaart. De volle stadions in het door de deltavariant geteisterde Engeland deden de wenkbrauwen rijzen. Maar dit voetbaltoernooi heeft het bestaan van veel mensen weer even wat kleur gegeven.

Een dergelijk sporttoernooi verbindt mensen, zelfs over de landsgrenzen heen. Dat was vooral te zien toen de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland neerviel op het veld en gereanimeerd moest worden. Heel Europa leefde mee met de voetballer en zijn aangeslagen team, dat ondanks deze beladen start de halve finales wist te bereiken.

Er waren meer memorabele momenten die het EK boven het niveau van ‘belangrijkste bijzaak ter wereld’ tilden: Ronaldo, die tijdens een persconferentie met een veelbetekenende blik twee cola­flesjes van de sponsor verving door water; niet veel later zette Pogba de Heinekenflesjes opzij. Daarmee toonden deze sporthelden dat zij hun voorbeeldfunctie serieus nemen.

Het EK van 2021 zal worden herinnerd als het sportevenement waarop discriminatie van lhbti’ers onder vuur kwam te liggen. De nieuwe Hongaarse wet die uitingen van homoseksualiteit uit het openbare leven weert, werd door een groot deel van de Europese voetbalsamenleving sterk bekritiseerd. De Duitse keeper Neuer droeg als eerste een aanvoerdersband in regenboogkleuren, gevolgd door onze eigen Wijnaldum met een inclusieve aanvoerdersband. Sponsors tooiden reclameborden in regenboogkleuren. Deze pro-homo-uitingen zijn extra waardevol, omdat homo’s in de voetbalwereld nog altijd niet of nauwelijks voor hun geaardheid durven uit te komen.

Dit EK heeft laten zien welke maatschappelijke rol sport in kan nemen. Reden om uit te kijken naar de Olympische Spelen in Tokio waar hoogstwaarschijnlijk de genderdiscussie op de agenda zal komen, als de eerste transgenderatleet zich bij het gewichtheffen voor vrouwen gaat melden. Corona maakt de aanwezigheid van veel publiek bij de Spelen onmogelijk, maar dat zal de wereldwijde aandacht voor dergelijke thema’s er gelukkig niet minder om maken.