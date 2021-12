Deze lockdown had niet op een slechter moment kunnen komen. Daarom: schouders eronder

Een slechter moment voor een lockdown valt moeilijk te bedenken. Winkels en de horeca lopen topweken mis, die hadden kunnen helpen om na twee coronajaren weer wat boven Jan te komen. En relatief onbezorgde feestdagen om weer met anderen door te brengen, ongehinderd door strenge bezoekregels, waren juist dit jaar meer dan welkom geweest. Want deze pandemie is een uitputtingsslag, ook sociaal: voor schoolgaande kinderen en hun ouders, voor de vele werknemers die nog steeds hele dagen thuis voor een scherm doorbrengen, voor mensen die zich eenzaam voelen omdat hun normale activiteiten al zo lang zijn opgeschort, voor iedereen.

De harde lockdown die zaterdag werd aangekondigd en vrijwel meteen inging, komt bovendien op een moment dat de statistieken er weer wat beter uitzien dan enkele weken geleden: het aantal positieve testuitslagen en ziekenhuisopnamen daalt. Het vergt moed van het kabinet juist op zo’n moment stevig in te grijpen, omdat het draagvlak voor de coronaregels toch al wankel is.

Slechtst denkbare scenario

De nieuwe maatregelen worden genomen op basis van het slechtst denkbare scenario, op een moment dat het nog gissen is naar de precieze effecten van de zeer besmettelijke omikronvariant. Het kan de komende tijd meevallen, als de ziekteverschijnselen relatief licht blijken te zijn. Maar het is ook goed mogelijk dat de ziekenhuisafdelingen en ic’s al over een paar weken uitpuilen. Het kabinet wil niet, zoals op eerdere momenten tijdens deze slepende crisis, te laat komen, met te weinig. Dat valt alleen maar te prijzen, hoezeer het ook afzien is voor ons allen.

Juist omdat de maatregelen zo hard zijn in deze decembermaand, zou het onverteerbaar zijn als het allemaal voor niets is. De samenleving als geheel moet er daarom de schouders onder zetten. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: wie zich nog niet liet vaccineren, doe het alsnog. Niet omdat dit volledige bescherming biedt, voor jezelf of anderen, dat is helaas niet zo. Maar zonder dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn lukt het echt niet om het virus er onder te krijgen. We kunnen niet allemaal tegelijk worden geboosterd, maar laat het doen zodra dat kan. En volg intussen de welbekende omgangs-, gedrags- en afstandsregels voor zover menselijkerwijs mogelijk.

De komende kerstperiode zal er voor velen anders uitzien dan gehoopt. Hoe het na de jaarwisseling verder gaat is ook onzeker. Wat in elk geval niet helpt is cynisme en het lak hebben aan de regels, hoe benauwend die ook kunnen zijn.