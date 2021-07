Deze groene sprong is een veel te kleine stap

Het zat er al aan te komen, maar het blijft een teleurstelling. Het Europese landbouwakkoord is lang niet zo vergaand als had gekund, en eigenlijk had gemoeten. Vanaf 2023 gaat er meer geld richting boeren die hun productiewijze aanpassen om uitstoot te verminderen en de biodiversiteit in stand te houden. Maar het overgrote deel van de 387 miljard euro die door de EU een periode van vijf jaar aan landbouw wordt besteed, is nog altijd ouderwets gekoppeld aan de hoeveelheid hectares die een boer heeft.

De EU-subsidies hadden van grote invloed kunnen zijn, vanwege de omvang en omdat deze subsidies in alle lidstaten tegelijk de landbouwpraktijk hadden kunnen veranderen. Maar de lidstaten waren terughoudend, daarin aangemoedigd door de altijd invloedrijke lobby van de traditionele landbouw. Dus waar het Europees Parlement minstens 30 procent van alle subsidies wilde vrijmaken voor duurzame landbouw, is het streven nu 25 procent aan het einde van de begrotingsperiode in 2027. Ook kunnen grote landbouwbedrijven nog steeds grote subsidiebedragen ontvangen, terwijl het idee was dat de vernieuwing moet komen van kleinschaliger biologische producenten, met meer oog voor natuur en milieu.

Dat demissionair minister Carola Schouten dit vervolgens omschrijft als een ‘groene sprong voorwaarts’ is hopelijk geen indicatie van haar ambitieniveau. Want zeker Nederland kan hiermee niet volstaan. Op de Europese lijstjes van biodiversiteit, waterkwaliteit, broeikasgasvermindering en vermindering van stikstofneerslag scoort Nederland steevast matig tot slecht. En de wijze waarop in Nederland landbouw wordt bedreven is daar een belangrijke oorzaak van, zij het zeker niet de enige.

Nederland zal op al deze terreinen forse slagen moeten maken. Dat besef begint door te dringen, al dan niet onder druk van rechterlijke uitspraken. Verheugend is daarnaast dat het besef groeit dat de problemen, en daarmee ook de oplossingen, nauw met elkaar samenhangen. En dat de aanpak van andere dossiers, zoals het tekort aan woningen, de energietransitie en het verduurzamen van verkeer- en vervoerstromen, in die oplossingen kunnen worden meegenomen.

Het vergroenen van de landbouw kan zo niet alleen ruimte scheppen voor natuur, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouw en voor de duurzame energievormen, hebben verscheidene deskundigen de afgelopen maanden betoogd. Maar dat kan alleen als de landelijke overheid de regie neemt. Waarbij ze dus niet tevreden mag zijn met deze vermeende ‘groene sprong voorwaarts’ van de EU. Nederland heeft een grotere sprong nodig, en vooral meer ambitie om die dan maar zelf te maken.