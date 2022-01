Deze coalitie geeft roekeloos geld uit, ten koste van de spaarzame burger

Het nieuwe kabinet gaat door met lenen en zet de schatkist wagenwijd open. Maar zonder aandacht voor burgers die geen huis kunnen kopen en hun spaargeld en pensioenen zien verdampen, stelt oud-bankier Jan Blankestein.

Het coalitieakkoord rept met geen woord over de stijgende huizenprijzen, terwijl er vele redenen zijn om daar iets aan te doen. Maar het kabinet Rutte IV heeft geen enkele behoefte om nu op de rem te gaan staan, en dat is verklaarbaar: het heeft alles te maken met het Europese monetaire beleid.

Het was maart 2016 toen Mario Draghi, toen president van de Europese Centrale Bank (ECB), zijn toezegging van juli 2012 aan de financiële markten nakwam om alles te doen voor de instandhouding van de euro – ‘whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be

enough’. De ECB ging massaal staatsleningen inkopen van de 19 eurolanden, uiteindelijk meer dan 3000 miljard euro. Het resulteerde in de schepping van een berg met nieuw ‘gratis’ geld, met als gevolg dat ons (spaar)geld en onze opgebouwde pensioenen in waarde daalden.

Geen verantwoording

De verantwoordelijke autoriteiten, de centrale bankiers in Frank­furt en Amsterdam (DNB), en de politici verzuimden daar verant­­woor­ding over af te leggen. Burgers kregen van de banken steeds minder rente: nu nog 10 euro per jaar voor 100.000 euro spaargeld. De rendementen op de reserves van de pensioenfondsen daalden ziender­ogen.

Voor alerte burgers was het al snel duidelijk dat in dit proces ‘steen’, net als edelmetalen en diamanten, zijn waarde wel zou behouden, ook omdat de hypotheekrente tot extreem lage tarieven zakte. Momenteel ligt de rente voor een hypotheek van 30 jaar vast onder de 1,4 procent per jaar.

De Tweede Kamer trok aan de bel, maar Christine Lagarde, opvolgster van Draghi bij de ECB, stuurde Nederland het bos in. De geldontwaarding was het gevolg van het monetaire beleid om de economie te stimuleren en te voorkomen dat de Zuid-Europese arme eurolanden in de problemen zouden komen. De rijke landen betaalden daarvoor de rekening.

Waarom hebben de vier coalitiepartijen in hun akkoord daar geen aandacht aan gewijd? Heel simpel, hun ambitieuze programma is gebaseerd op de aanname dat de rente voor Nederland op het niveau van nul procent blijft. Zou de rente gaan stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van de inflatie (die in 39 jaar niet zo hoog is geweest), dan worden veel van hun plannen onbetaalbaar. Dus worden, op voorhand, de grote investeringen van tientallen miljarden middels fondsen gefinancierd die buiten de begroting om lopen (omdat, is de redenering, het met ‘gratis’ geld wordt gefinancierd). Het is ook de reden dat Rutte weigerde het akkoord door te laten rekenen door het Centraal Planbureau en door het Nibud voor de gevolgen voor de burger (daar moest hij op terugkomen op aandringen van de Kamer).

WOZ is melkkoe

Rutte IV heeft geen enkele behoefte om de huizenprijzen af te remmen. De stijging van de WOZ-waarde is een melkkoe, voor gemeenten, waterschappen en voor de fiscus. Zo moet ook het afschaffen van de jubelton worden gezien (belastingvrije schenking van 100.000 euro aan kinderen door rijke ouders), wat meer inkomsten genereert.

Het achterliggende probleem is de geldontwaarding als gevolg van het Europees monetaire beleid. De enige oplossing voor de extreem gestegen huizenprijzen is ombuiging van dat beleid naar verkoop (in plaats van inkoop) van staatsleningen en een rentestijging naar een niveau dat past bij een redelijke vergoeding voor geld. Een oplossing buiten het rentebeleid van de ECB om, zie ik in een vrije markt op dit moment niet als een optie.

Daarbij moet het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek beëindigen en het voorstel van DNB honoreren om de waarde van de woning naar box3 te verplaatsen. Vervolgens moet de volgende regering de wijd opengezette schatkist sluiten en ons geld weer gaan beheren ‘zoals het een goed huisvader betaamt’. De coalitiepartijen spelen tot dusverre geen fair play.

