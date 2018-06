Deze boeken mogen niet bij het oud papier, iemand moet zich over hen ontfermen

Ik weet niet of het waar is maar op de laan die achter ons plein loopt zijn die woorden zeker geldig. Er staat een boekenhuisje, klein, hout, in de vorm van een boot. Twee planken met glazen deurtjes ervoor. En een sticker waarop staat dat er gratis gehaald en gebracht mag worden. Soms zijn de planken bijna leeg en dan ineens verdringen kaften zich achter het glas.

Het komt en gaat, soms mondjesmaat, soms in golven. Een collectie Hugo Claus die een hele plank beslaat. Vier Tsjechovs op een rij. Een stapel Spaanse leerboeken en van alles voor dummies.

Het zijn niet alleen de boeken die het huisje waarde geven, ook de schaarse gesprekken die op de stoep worden gevoerd, over wat er gepakt en neergelegd wordt, en waarom.

Uitgekeken op Harry Mulisch. Verliefd op een Spanjaard. Of eindelijk tijd om te lezen omdat het kind volwassen is en de man eruit gegooid.

Het boekenhuisje is een soort asiel. Deze boeken mogen niet bij het oud papier

Ik bracht Vestdijk en Jotie ’t Hooft en pakte Maarten Biesheuvel, Antal Szerb en een klein rood pamflet van Leon de Winter waarin hij in een lang vergane tijd waarschuwt voor de opkomst van extreem-rechts in Nederland. Het is geschreven als een discussie tussen Leon de Winter en een door hem zelf bedachte vertegenwoordiger van extreem-rechts. Een discussie dus met eigenlijk niemand, die glansrijk door de schrijver wordt gewonnen in een tijdperk waarin links op alles een antwoord had en Leon de Winter links was.

Dit vind je niet in een boekwinkel.