Deugdzame vrouwen? Laat de man eerst eens deugdzaam zijn

Rembrandt heeft haar tweemaal geschilderd. Eenmaal voor en eenmaal na haar wanhoopsdaad. Op het schilderij van 1664 staat ze klaar met de dolk in haar hand, die ze richt op haar hart. In 1666 schilderde de meester haar op het moment dat ze de dolk uit haar hart heeft teruggetrokken en het bloed uit de wond begint te stromen. Met haar andere hand klemt ze zich vast aan het beddenkoord. Haar ogen zijn gevuld met tranen. Zoom eens in op dat gezichtje en zie de doffe wanhoop.

Het verhaal van de Romeinse ­Lucretia is hartverscheurend. Ze wordt in haar eigen huis onder bedreiging verkracht door de zoon van de tiran. Aan haar vader en haar man vertelt ze wat er is gebeurd. En hoewel ze weten dat ze een onschuldig slachtoffer is, pleegt ze voor hun ogen zelfmoord. De schande is te groot.

De Romeinen vereerden haar om haar deugdzaamheid en haar zelf­opoffering. Lucretia blijft eeuwenlang een voorbeeld voor vrouwen. Ik vind dat een twijfelachtige eer. Toch is tot op de dag van vandaag Lucretia’s daad de impliciete boodschap aan vrouwen: wees bescheiden, wees dienstbaar, offer jezelf op.

Had ze maar deugdzaam en niet dronken moeten zijn

De voorbeelden lagen de laatste weken voor het oprapen. Hoewel Johan Derksen lachend bekende dat hij zich kapot zou moeten schamen voor de ‘geinige’ verkrachting van een hulpeloze vrouw, een jeugdzonde, kreeg die vrouw in feite de schuld van de verkrachting, tot hilariteit van velen. Had ze maar deugdzaam en niet dronken moeten zijn. De vrouwen in Afghanistan kregen het bevel thuis te blijven en alleen in geval van nood geheel bedekt en onder begeleiding van een mannelijke voogd op straat te komen. Zo bewijst ze haar deugdzaamheid.

In de VS wordt het roemruchte arrest Roe vs Wade uit 1973 teruggedraaid. Elke Amerikaanse staat mag weer zelf beslissen of abortus wordt toegestaan dan wel vervolgd. De vrees is dat veel staten abortus zullen verbieden. De vrouw mag niet beschikken over haar eigen lichaam. Anderen beslissen over haar deugdzaamheid.

En in Nederland wees onderzoek uit dat vrouwen liever geen aangifte meer doen van verkrachting. De gang naar de politie is sowieso al een vernederende en ingrijpende ervaring. En dan vertelt de politie de vrouw dat een aangifte een langdurig en pijnlijk proces in gang zet met onzekere uitkomst. Met andere woorden: begin er maar niet aan, want het bewijs van dwang is niet makkelijk te leveren.

Altijd weer is het zijn woord tegenover het hare

Laat dat alles even op je inwerken, betrek er nog eens de oorlogen bij die op verschillende plaatsen op onze planeet woeden, weet dat verkrachting een belangrijk wapen is om de vijand te vernederen en dat het op grote schaal voorkomt, en reken dan eens uit hoeveel vrouwen de dolk van Lucretia in hun eigen hart zouden moeten steken om te blijven beantwoorden aan het door mannen gekoesterde ideaalbeeld van een deugdzame, gehoorzame, dienstbare vrouw. Een Lucretia.

Voor een veroordeling was altijd het bewijs van dwang nodig. Zijn woord tegenover het hare. Nu gaat het, bij ons, om expliciete toestemming voor seks. ‘Wie zwijgt stemt toe’ is niet meer geldig. Maar altijd weer is het zijn woord tegenover het hare. Verkrachting, de extreme vorm van grensoverschrijdend gedrag, is een ernstig misdrijf. De ervaring van de vrouw moet leidend zijn, niet de veronderstellingen van de man.

Van gelijkheid tussen de verschillende verschijningsvormen van de mens is nog lang geen sprake. We hebben in een strijd van vele jaren vooruitgang geboekt, maar de stereotypen van zondige of juist deugdzame vrouwen in kunst en cultuur hebben ons zo lang beïnvloed dat we de tranen van Lucretia eerder zien als tranen van verdriet en schaamte dan als tranen van woede en onmacht.

En wat die deugdzaamheid betreft: laten we eens ophouden met praten over de deugdzaamheid van vrouwen. Laten we de deugdzaamheid van mannen publiekelijk meten en beoordelen. Wordt er met respect over vrouwen gesproken in voetbalkantines, op de Zuidas, onder Tweede Kamerleden, in de boardrooms, op de werkvloer? Leg de dolk maar klaar, mannen.

