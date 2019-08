‘Designkatten’? Het zijn geen mode-accessoires

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft eindelijk ingegrepen bij een fokbedrijf in Gelderland waar zogeheten ‘designkatten’ konden worden besteld. Sommige mensen vinden ze nu eenmaal mooi, zo’n Bambino Sphynx zonder haren en met ultrakorte pootjes, of hebben een voorkeur voor een extreem mager gefokte Lykoi of een Peterbald, met ook al zo weinig vacht en met van die grappige schuine ogen. Gezelschapsdieren waarbij het bij het fokken alleen maar gaat om het uiterlijk en niet om de gezondheid van het dier.

Het wordt tijd dat paal en perk wordt gesteld aan deze manier van fokken. Honden en katten zijn geen mode-accessoire, zoals de mini-Chihuahua die door Paris Hilton op de arm wordt gedragen als toevoeging aan haar outfit. Al vele jaren wordt er door voorvechters van betere regels voor dierenwelzijn gewezen op de gekte in de markt van de rashonden en -katten. Die gewilde dieren van een soms fraai ras hebben over het algemeen veel meer gezondheidsproblemen dan de gewone hond van een ‘asbakkenras’ of de normale huiskat.

Minstens 40 procent van alle rashonden lijdt aan erfelijke afwijkingen die het welzijn van deze dieren ernstig beperken. Zoals een Franse Bulldog die als gevolg van de kopvorm permanent ademhalingsproblemen heeft, of de schattig uitziende Cavalier King Charles Spaniel die zo’n kleine schedel heeft dat er eigenlijk niet genoeg plek is voor de ogen en hersenen. Het uiterlijk heeft voor zulke rassen een hoge prijs.

Dierenwelzijn voorop, niet raskenmerken

In de Kamer zijn al sinds 2011 met ruime meerderheid moties van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt gevraagd erop toe te zien dat bij fokkers het welzijn voorop komt te staan in plaats van uiterlijke raskenmerken. Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden drong daarop aan. Minister Schouten van landbouw toonde zich ontvankelijk, maar meende, ten onrechte, dat er niet genoeg wetenschappelijke onderbouwing was om op te treden. Inmiddels ligt er een rapport van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht waarin staat welke kattensoorten en hondenrassen beter niet meer gefokt kunnen worden.

Op papier is er best wat geregeld tegen dit soort fokpraktijken, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat de opsporingscapaciteit beperkt is en dat de dienst andere prioriteiten heeft. Dat klinkt niet erg ambitieus.

Dat neemt niet weg dat allereerst de hondeneigenaar of kattenliefhebber de hand in eigen boezem moet steken. Esthetisch verantwoorde rassen worden te vaak aangeschaft zonder enige aandacht voor dierenleed. De opvang van een straathond kan net zo goed veel plezier geven. Zeker voor het beest.

In het Commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.