Denk wordt een sektarische club

Denk blijkt zogenoemde trollen te gebruiken. Gefingeerde profielen op sociale media waarmee politieke tegenstanders het leven zuur gemaakt wordt. Gefingeerde profielen, waarbij de identiteit van bestaande personen gebruikt wordt, welteverstaan.

Dat de partij hiermee wel zeer laakbare methoden hanteert hoeft geen betoog. Dat het politieke debat met dergelijke methoden op een onverantwoorde manier vervuild wordt, staat ook buiten kijf. De reactie van Denk-voorman Kuzu dat ‘een aantal jongeren’ in zijn partij de nepprolielen maakten en dat die op de vingers zijn getikt verandert daar niet veel aan.

Wat echter vooral een ongemakkelijk gevoel achterlaat is de onzekerheid over het antwoord op de vraag of dit ook bij andere politieke partijen voorkomt.

Aan de discussie over de waarheid en mogelijke alternatieve waarheden in de politieke communicatie wordt door de activiteiten van Denk een geheel nieuwe dimensie toegevoegd. In allerlei uitingen op sociale media wordt op een creatieve manier omgegaan met de waarheid, maar vanaf nu kan men ook niet meer zeker zijn van de afzender. Het kan een individuele twitteraar zijn, maar het kan net zo goed zijn dat achter diens boodschap een politieke partij schuilgaat.

Van Denk heeft zich in korte tijd een bijzonder ongezond soort van vijanddenken meester gemaakt.

Bij Denk is in de communicatie veel meer mis dan gefingeerde berichten op sociale media. Berucht zijn inmiddels al de filmpjes op Facebook, die naar de eigen interpretatie van de werkelijkheid geknipt en geplakt zijn.

Met de in de ogen van de leiders van Denk – de voormalige PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk – vijandige traditionele media wenst de partij niets van doen te hebben. Kennelijk gaan zij ervan uit dat de achterban via de eigen kanalen veel beter te bedienen is.

Van Denk heeft zich in korte tijd een bijzonder ongezond soort van vijanddenken meester gemaakt. Het is zij tegen wij en dat is bijzonder jammer. Het uitgangspunt van Denk deugt immers. Er is discriminatie in dit land en mensen van niet-Nederlandse afkomst moeten te vaak en te nadrukkelijk aantonen dat ze wel ‘deugen’.

Een partij, die de groeiende onvrede daarover kanaliseert en omzet in politieke voorstellen kan een goede aanvulling zijn op het palet aan politieke partijen. Nu is het netto-resultaat niet meer dan dat er een soort van sektarische beweging zich door het Nederlandse politieke landschap beweegt.

