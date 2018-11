Denk na over een cadeau, het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit

Sinterklaas is weer in het land. Zodra hij vertrokken is, komt Kerst er alweer aan. Kortom: de cadeautjestijd is begonnen. Elkaar cadeautjes geven is diep in onze cultuur geworteld. Niet alleen op de aangewezen momenten als Kerst en sinterklaasavond. Bij de Nationale DenkTank geven wij ook een presentje aan al onze sprekers.

Sprekers nemen dit vaak dankbaar aan, maar laatst was er een spreker die ons op onze verantwoordelijkheid wees: ­cadeautjes geven is helemaal niet duurzaam. En wij als DenkTank hebben juist dit jaar het thema circulaire economie.

Het meest gewaardeerde cadeau is aandacht, zoals een sin­ter­klaas­ge­dicht vaak leuker is dan het bijbehorende ­cadeau

Vaak geven we cadeautjes als blijk van waardering. Maar cadeautjes worden niet altijd gewaardeerd. De gever moet een inschatting maken van wat iemand zou willen hebben. Dat is nog niet zo makkelijk; vaak krijg je iets waar je niet om vraagt en wat je niet nodig hebt. Het cadeau verdwijnt dan na ontvangst in de kast of erger nog: in de afvalbak. Dit is zonde van de materialen die voor deze spullen zijn gebruikt, zonde van de energie die is gestoken in het maken en vervoeren van deze producten en zonde van alle mankracht die hierachter schuilging. Daarnaast wordt het doel van het cadeau, waardering laten blijken en aandacht schenken aan de ontvanger, hiermee niet bereikt.

Uitdaging Maar betekent dat, dat we maar moeten stoppen met cadeautjes geven? Het meest gewaardeerde cadeau is aandacht, zoals een sinterklaasgedicht vaak leuker is dan het bijbehorende ­cadeau. Maar een verjaardag of sinterklaasavond zonder cadeaus, dat klinkt toch ongezellig. De uitdaging is dan ook niet om geen cadeaus te geven, maar om dit niet te doen als je niet overtuigd bent dat de ontvanger dit echt wil hebben. Daarnaast moeten we ons bewust worden dat het niet altijd nodig is om elkaar iets nieuws te geven. Als DenkTank hebben wij Sinterklaas gevierd door elkaar alleen cadeaus te geven die we al in de kast hadden ­liggen. Waarom zou je een mooi boek niet doorgeven nadat je het hebt gelezen? Laten we bij het geven van cadeaus letten op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Door op deze manier met cadeaus om te gaan, gaan we niet alleen beter met de aarde om, maar zorgen we er ook voor dat de gever én de ontvanger blij zijn met het geven en ontvangen van een cadeau.

