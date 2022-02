Den Uyl zag de kloof tussen arm en rijk al van ver aankomen

Op sociale media gaat een filmpje rond waarop te zien is hoe PvdA-leider Joop den Uyl het kabinet-Lubbers waarschuwt voor een dreigende tweedeling in ons land. ‘Als zij een feit wordt, zal zij niet alleen deze samenleving breken, zij zal ook ons breken’. Het zijn profetische woorden gebleken.

De opname komt uit de Algemene beschouwingen van 1984. Het kabinet van CDA en VVD onder de christen-democraat Ruud Lubbers is dan twee jaar bezig met zijn no-nonsensebeleid, dat tot doel heeft de verzorgingsstaat te versoberen door bezuinigingen op ambtenarensalarissen en uitkeringen en het afstoten van publieke taken. Den Uyl, die altijd een politiek heeft gevoerd onder het motto ‘de boel bij elkaar houden’, uit daarover gepassioneerd zijn zorgen.

Deze hartstocht is zeldzaam geworden

De hartstocht die uit het filmfragment van anderhalve minuut spreekt, is in onze dagen zeldzaam geworden. Den Uyl, op dat moment 65 jaar, haalde er de roman A tale of two cities van Charles Dickens en de Dreigroschenoper van Bertolt Brecht bij om zijn punt te maken: ‘Man sieht nur die im Lichte, die im Dunklen sieht man nicht’. Nu ook al een zeldzaamheid, de sterke verbinding tussen politiek en cultuur.

Met zijn filippica had de PvdA-leider het gemunt op de in zwang komende neoliberale politiek van de Britse premier Margaret Thatcher en de Amerikaanse president Ronald Reagan. Hij zette zich daar krachtig tegen af. De Angelsaksische regeringsleiders stonden voor een politiek die de overheid als probleem zag, niet als oplossing. Het CDA en de VVD, die in de eerste twee kabinetten-Lubbers samenwerkten, spiegelden zich daaraan (de PvdA trouwens later ook).

Den Uyl voorzag dat deze politiek zou leiden tot een tweedeling tussen rijk en arm en een verschraling van publieke voorzieningen zoals de zorg en het onderwijs. Hierbij keek hij naar Amerika, dat niet alleen ‘de stralende stad op een heuvel’ was, die Reagan zag, maar veeleer door de ogen van Dickens’ Verhaal van twee steden, een in het licht, een in het donker.

De gevolgen van veertig jaar neoliberaal beleid

Lubbers heeft later, midden jaren negentig, erkend dat hij de aanslag van zijn beleid op de sociale cohesie had onderschat. Maar in 1984 zag het CDA dat niet. Volgens fractieleider Bert de Vries ging Den Uyls schrikbeeld in de verste verte niet voor Nederland op. Het verschil tussen de Amerikaanse maatschappij en onze verzorgingsstaat was levensgroot. Den Uyl riep spoken op. Nu kunnen we vaststellen dat de PvdA-leider het niet slecht zag. Zijn waarschuwing dat het neoliberale beleid de PvdA en het CDA zou breken, is uitgekomen, evenals zijn voorspelling dat we Amerika achterna gingen. De journalist Sander Schimmelpenninck brengt in zijn tv-serie Sander en de kloof pijnlijk scherp in beeld wat dat betekent.

De gevolgen van veertig jaar neoliberaal beleid zijn vooral zichtbaar in het toeslagenschandaal, de problemen bij de eens gerenommeerde Belastingdienst en andere overheidsdiensten en bij de overbelaste en afgeknepen gemeenten. Het mantra van Rutte over Nederland als ‘onwijs gaaf land’ gaat hier schielijk aan voorbij.

Tijdens de formatie viel D66-aanvoerder Sigrid Kaag de premier en diens selectieve kijk hard aan. “Veel te lang hebben we ons in de verdoving van de zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door politieke bijziendheid.” Maar al een dag later bleek dat ze een losse flodder had afgevuurd en politiek niet met scherp had geschoten. In dat geval had ze tegen Rutte en Hoekstra moeten zeggen: als jullie niet met de ‘linkse wolk’ van PvdA en GroenLinks willen samenwerken, probeer het dan maar met de rechtse wolk.

D66 is te buigzaam gebleken

Daarentegen liet ze zich in de fuik van de oude coalitie trekken en verspeelde ze het politieke kapitaal dat ze in de verkiezingsstrijd had opgebouwd. Dat kapitaal bestond uit de belofte van een evenwichtiger coalitie en een nieuwe bestuurscultuur. Van het een noch het ander is iets zichtbaar geworden, hooguit in de toename van het aantal vrouwen in Rutte IV, op zich een spectaculaire doorbraak.

Hoe krachtig en intens hij zich ook presenteerde, Den Uyl was in zijn dagen te onbuigzaam, waardoor hij zich na één kabinetsperiode de regeermacht uit handen liet spelen. D66 is in deze formatie, zoals vaker in het verleden, te buigzaam gebleken en heeft zich een uitgelezen kans op een sterke strategische positie als sociaal-liberale partij laten ontglippen. Op beide ideologische vlakken is het armoe troef. De linkse partijen slagen er niet in een alternatief te bieden. De VVD heeft het positieve mensbeeld van het liberalisme ingeruild voor een achterdochtige kijk, zoals recent de affaire-Sahla heeft aangetoond. In plaats van deze bekeerde terroriste in haar gelederen ferm te verdedigen, verkoos zij een knieval voor de wantrouwige en wrokkige populisten. De politiek nu ontbeert overtuiging en hartstocht.