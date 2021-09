‘Den Haag’ doet er alles aan om het voorwerp van spot te worden

De lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA verliep vorig jaar niet erg gezellig, zo concludeerde de commissie-Spies afgelopen juli. “Het eigenbelang van velen kreeg prioriteit boven het belang van het Team CDA. Dit leidde tot beschadiging van persoonlijke verhoudingen en resulteerde in solistisch optreden en, gevoed door wantrouwen, een onveilige omgeving.”

Onveilig? Wat heet. Als ergens geldt dat je met je eigen vrienden geen vijanden meer nodig hebt, dan bij de christendemocraten. Verkeert de partij al in een vergevorderd stadium van zelfontbranding, en is het kabinet een afgekeurde auto geworden die wel doorrijdt, maar steeds meer onderdelen verliest, dan komt Mona Keijzer de zaak nog even op scherp stellen.

Nadat ze via een interview in De Telegraaf haar ontslag over zichzelf had afgeroepen, werd in die krant een ‘betrokkene’ opgevoerd die zich afvroeg wat Keijzer had bewogen zich ‘in de allerlaatste fase van oorlog bij het verzet aan te sluiten’. Er liggen zaken achter ons die veel verdergingen dan de coronapas, de maatregelen worden almaar verder versoepeld, de samenleving gaat bijna geheel van het slot. Waarom nu het kabinet afvallen, precies op de dag dat de coronapas werd ingevoerd? Begrijp me niet verkeerd, de bezwaren ertegen zijn legitiem, dat is het punt niet, ook elders binnen de zeer demissionaire coalitie leven die wel. Maar zelfs als dit een oorlog is, dan nog zijn niet alle middelen ­gewettigd; een kabinetslid kan zich niet publiekelijk tegen het eigen ­kabinet keren.

Het besluit om Keijzer te ontslaan werd genomen in klein comité, waar drie CDA’ers aan deelnamen: De Jonge, Hoekstra en Grapperhaus. De koning mag spreken van ontslag ‘op de meest eervolle wijze’, zo zal Keijzer het niet hebben ervaren, en ik kan me niet voorstellen dat ze na deze clash terugkeert in de CDA-fractie. Misschien kan ze aanschuiven bij Ja21, ze zou er goed passen, al weet ik niet of ex-CDA’er Joost Eerdmans haar naast zich zou durven dulden.

Binnen het CDA was Keijzers ­positie al tanende: tweemaal stond ze als tweede op de kandidatenlijst, maar dit voorjaar was ze zevende en kreeg ze slechts 18.000 voorkeursstemmen, grofweg een tiende van wat ze gewend was. Ze zag zichzelf als ‘kroonprinses’, maar moest het in de race om het lijsttrekkerschap ­afleggen tegen de kroonprinsen De Jonge en Omtzigt, die het uiteindelijk beiden niet werden, nou ja, die geschiedenis is bekend, het CDA maakte een klucht van zichzelf.

En ik vrees dat dat zo langzamerhand geldt voor de hele politiek; ‘Den Haag’ doet er in elk geval alles aan om het voorwerp van spot te worden, en nu meer dan alleen aan de spreekwoordelijke borreltafels. Straks zit Rutte, demissionair en wel, er over drie jaar nog steeds, met naast zich alleen nog Stef Blok als minister van alles. Tenzij de val van Keijzer bij de premier het besef heeft doen groeien dat hij nu echt zaken moet gaan doen in de formatie. Bij de Algemene Beschouwingen bleek het opeens te kunnen, ook met PvdA en GroenLinks en ChristenUnie, waarom dan niet aan tafel bij Remkes?