Democratie tussen hangen en wurgen

Dat tellen werd pas nodig toen het koningsregime in de figuur van Lodewijk XVI de kop was afgeslagen en daarna ook andere monarchen hun legitimiteit verloren. Sindsdien kiest het soevereine volk op gezette tijden een stel mensen om de klus te klaren. Ideaal is dat niet, maar het werkt al een paar eeuwen zonder veel bloedvergieten - al klinkt er onvermijdelijk af en toe gemor.

En al snel wordt er dan geroepen om échte democratie, waarin iedere burger bij iedere beslissing zijn zegje kan doen. ‘Democratie’ betekent tenslotte ‘het volk regeert’, zegt de bekende drogredenering die de etymologie van een woord iets te letterlijk neemt als omschrijving van de zaak.

Referendum-democratie berust op het misverstand dat ‘regeren’ neerkomt op stemmen over beslissingen. Begrijpelijk is die vergissing wel. Van de kiezer wordt in het stemhokje weinig méér verwacht en zelfs dat is voor heel wat van hen al veel gevraagd. Kom dan niet aan met informatievergaring, vergadercircuits, coalitievorming, afweging van belangen en gevolgen die daar allemaal óók mee gepaard gaan. ‘Daar hebben we jullie nu juist voor gekozen’, zegt de burger terecht.

De samenleving heeft de politiek geoutsourced naar het Binnenhof om niet voortdurend met het gedoe daarvan te worden lastiggevallen. De ingewikkeldheid, het gekissebis en de onenigheid worden in beheersbare banen geleid, maar verdwijnen daarmee nog niet als sneeuw voor de zon. Afgelopen zaterdag stelde mijn andere collega-columnist Sylvain Ephimenco daarom voor de politiek te bemannen met specialisten die tenminste weten waar ze het over hebben: een technocratisch stelsel ‘dat primair functioneert volgens de belangen van landen en van de unie waarvan ze deel uitmaken’.

Franse Revolutie

Sympathiek klinkt dat wel. Sterker nog: eigenlijk keren we daarmee op onze schreden terug naar vóór de Franse Revolutie. De vorst was bij uitstek degene die met één stem de belangen van zijn land behartigde. In de eerste plaats omdat hij in zijn eentje regeerde. En ten tweede omdat hij geacht werd de plaatsvervanger van God te zijn en dus onder diens genade wíst wat het goede was. Omdat ook vorsten weleens zondig zijn ging dat niet altijd zoals het hoorde, maar coherent was het stelsel wel.

Dat kun je van de democratie niet zeggen. In plaats van één stem, kakelen er nu miljoenen door elkaar heen, die allemaal menen gelijk te hebben. En in de politiek gaat het minder om de vraag hóe je iets doet dan wát je doet Voor het eerste hebben we heel goede specialisten, maar het tweede is een kwestie van keuze: welke samenleving willen we? En wie hakt dan de knoop door?

Maar helaas, we hebben niks beters

Het probleem van de technocraat is dat hij als vanzelfsprekend denkt dat zíjn visie samenvalt met het belang van het land. Maakt iemand daar iets te serieus werk van, dan begint opnieuw het inslaan van de koppen.

Zo wordt democratie aan de ene kant bedreigd door maximalisten die haar feilen willen verhelpen met nóg meer, net zo feilbare, democratie. En aan de andere kant door minimalisten die terug willen naar een deskundigenvariant van het ancien régime. Daarom is zij zo precair. Maar helaas, zo citeerde Goslinga de Franse staatsman Clemenceau afgelopen zaterdag al, we hebben niks beters.