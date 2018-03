Democratie, of wat daarvan over is

Om mezelf te attenderen op artikelen die van pas kunnen komen, stuur ik voortdurend mailtjes naar mijn eigen postvak – ja, ik heb nogal intensief contact met mezelf. Die mailtjes geef ik een trefwoord en voor vandaag was dat ‘democratie’. Maar eigenlijk had ik eraan toe moeten voegen ‘of wat daarvan over is’, van Moskou via Peking en Washington tot Emmen.

Na de ineenstorting van het communisme in 1989 was de gedachte dat het historische debat over de inrichting van de maatschappij definitief beslecht was in het voordeel van het duo markteconomie en democratie. Als het ging om de ideeënstrijd hadden we ‘het einde van de geschiedenis’ bereikt. Misschien was het naïef, misschien hoogmoedig, maar vaststaat dat de geschiedenis verschrikkelijk wraak heeft genomen.

Ontspoord

De markteconomie is in het Westen ontspoord en in Rusland en China gekaapt door de staat, en met de democratie is het nog slechter gesteld. Die is gewurgd in de voormalige Sovjet-Unie en nooit van de grond gekomen in het formeel nog altijd communistische China, terwijl in de VS en Europa bewegingen van links en rechts (maar vooral rechts) vol overtuiging zijn begonnen aan het ondermijnen van de eigen verworvenheden.

Poetin laat zich kronen tot Zonnekoning, Xi Jinping ontpopt zich als een nieuwe keizer en de VS worden geleid door een man wiens instincten dezelfde zijn. Ook Trump zet het nationalisme met succes in als een bindmiddel dat de democratie overstijgt, al wordt hij veel meer dan zijn collega’s gehinderd door allerlei democratische organen met werkelijke macht en heeft Amerika een democratische traditie die zich niet zomaar laat uitvlakken. Maar de tactiek van Trump om zijn eigen aanhangers als ‘het volk’ te definiëren en de democratie te zien als het speeltje van dat volk, is gevaarlijk genoeg.