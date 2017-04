Demedicaliseren moet bij het individu beginnen

Begin deze maand presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn nieuwste advies, over het fenomeen dat problemen die bij een levensfase horen - en daarom eigenlijk normaal zijn - worden gemedicaliseerd. Een kind dat moeite heeft met stilzitten in de klas, krijgt het stempel ADHD.

Dertigers die na jaren uitstel hun kinderwens in vervulling willen laten gaan, belanden bij een vruchtbaarheidskliniek wegens verminderde vruchtbaarheid. En senioren komen met hun ouderdomsklachten in het medische circuit terecht, waar de behandelmogelijkheden eindeloos zijn.

Het afschuiven van levensfasekwesties op het bordje van de arts is voor de raad een punt van zorg. De belangrijkste reden om medicalisering te willen remmen, is dat deze kwesties eigenlijk vaak geen medische kwesties zijn. Ze hebben meer te maken met maatschappelijke normen en verwachtingen: dat een kind stilzit in de klas, dat je pas 'aan kinderen begint' als je eerst de wereld hebt rondgereisd en carrière hebt gemaakt en dat we zo lang mogelijk 'jong' willen blijven.

Gemiste kans

Remedies voor levensfasekwesties zouden volgens de Raad buiten het medische domein gezocht moeten worden, zoals ruimere verlofregelingen voor ouderschap, mantelzorg of rouw. Het kan ook heel simpel: laat kinderen meer buitenspelen zodat ze hun energie kwijt kunnen. Bovenal adviseert de raad om te accepteren dat het leven niet maakbaar is. Het leven is niet altijd 'genieten', ook al willen sociale media ons dat doen geloven.

Medicalisering is een herkenbaar fenomeen. Maar het is een gemiste kans dat de raad benadrukt dat 'de maatschappij' de oorzaak van het probleem is. Want hoe spreek je de maatschappij aan op haar verwachtingen? Hoe gaat de maatschappij accepteren dat het leven niet maakbaar is en pech soms bij het leven hoort?

Het zijn toch echt individuen die deze normen en onrealistische verwachtingen in stand houden. Het goede nieuws is dat het ook individuen zijn die hun verwachtingen kunnen bijstellen.

Maar in plaats van deze factor 'individualiteit' te zien als de sleutel tot een oplossing van het probleem, ziet de raad in de 'toegenomen individualisering' van de maatschappij alleen maar een gevaar; het gevaar dat mensen die niet aan de norm voldoen, als 'schuldige' worden aangewezen die zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun probleem.

Terecht signaleert de raad dat er wat in de maatschappij aan de hand is, als massa's mensen stress, onvruchtbaarheid of depressiviteit ervaren. Hier is in de eerste plaats aan de hand, dat veel mensen onhoudbare normen hoog houden. Maar door 'de maatschappij' als oorzaak van het probleem aan te wijzen, zoekt de raad oplossingen in de verkeerde hoek.