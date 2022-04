Deksels! Jammer dat Dingeman stopt, vinnik

Nooit meer ‘weer wat geleerd’. Nooit meer ‘deksels’ of ‘vinnik’ of de wijsheden van de Twee Pinten. Lezers schrijven wat ze zullen missen nu Pieter Geenen stopt met de dagelijkse strip Anton Dingeman, Stevo Akkerman bewierookt de lichtvoetigheid.

Anton Dingeman stuntelde maar een beetje, maar juist die lichtvoetigheid gaf diepte Trouw-columnist Stevo Akkerman ging altijd meteen naar pagina 2. Een afscheid van de doodgewone, lichtverwarde man: ‘Ik stel voor dat elk gemeentehuis een Dingeman-loket krijgt.’ Het lukt de ene keer beter dan de andere, maar eigenlijk is de krant elke dag een poging een beetje chocolade te maken van de wereld. En laten we het maar gewoon toegeven: nergens werd de werkelijkheid de afgelopen dertien jaar zo trefzeker geschilderd als op pagina 2, waar Anton Dingeman, het geesteskind van Pieter Geenen, zes dagen per week werd overvallen door het leven. Wat een geruststelling voor de lezer dat hij er altijd was, die doodgewone man met een licht verwarde blik, een goed hart en een mooi loket. Hij bestierde de afdeling Dringende en Belangrijke Zaken, of zoiets, en moest steeds weer uitzoeken hoe het zat. “Deksels”, riep hij dan, om vervolgens te stuiten op de absurditeit van het alledaagse. “Meer dan 67 procent van alle Nederlanders gaat ooit dood!” Hij maakte een wat verloren indruk, deze Dingeman, en dat gaf houvast: je kon jezelf gemakkelijk in hem herkennen. Zo zijn wij mensen, we stuntelen maar een beetje. Ik greep ’s ochtend altijd eerst naar pagina 2. En dan dacht ik vaak: hou maar op, Dingeman heeft het allemaal al gezegd. In zijn vier tekeningetjes kon hij hele dossiers samenvatten. Neem die strip over de minister De Jonge en een betaalbaar huis. Vraagprijs: twee ton. Er kwam veel volk op af, dat direct begon met overbieden: 10.000 euro boven de vraagprijs, 30.000 euro extra, iemand bood 450.000 euro. Want ja: “Een betaalbaar huis mag wat kosten!” Je kon proeven dat er in Dingeman een filosoof schuilging, vooral door de manier waarop hij naar de dingen keek. Of beter: hoe hij door de dingen héén keek. En ze op hun kop zette. Er zat diepte in zijn lichtvoetigheid. En nu? “Wees gerust, alle problemen gaan gewoon door”, meldde hij gisteren. Maar waar moeten wij nu heen? Ik stel voor dat elk gemeentehuis een Dingeman-loket krijgt, met een doodgewone man - licht verwarde blik, goed hart - die het ook niet weet, maar altijd bereid is de juiste afdeling te zoeken voor de dringende en belangrijke vragen. Ergens moet het zijn, einde van de gang, kamer 23. Of 24. Waar was het nu? Deksels! Stevo Akkerman

Vinnik

Het eerste wat me te binnen schiet bij de vraag wat ik het grappigst vond van de strip Dingeman is het gebruik van woorden als ‘vinnik’, ‘kweenie’ en – natuurlijk – ‘deksels’. Verder de loketten en enorme kantoorblokken die de meest bizarre diensten aanboden. Hoe het platteland werd geschetst als vanuit de Randstad werd afgereisd naar de periferie. Ploeterende, armoedig geklede bewoners met een zwaar accent en daarbij altijd dat dikke varken.

Johan van Gilst, Arnhem

Hondjes

Wat ik zal missen? Hondjes die ­tegen een boom plassen, de kat die de emoties van Anton en Inez weerspiegelt, de losse hoofdjes met commentaar, de milde humor – scherper dan een betoog.

Mariken Elsen, Leiden

Dingemanse bril

De Dingemanse blik is als de Tao van Poeh: een frisse, positieve kijk op ­alles wat klemt, een beetje vast­geroest of ingebakken zit. Inmiddels heeft Pieter Geenen ons opgevoed om al een beetje zelf door een Dingemanse bril te kijken. En daarmee raakt hij aan de oude Griekse wijsheid van panta rhei, alles stroomt. Verandering is de constante en daarom is het goed dat Pieter zijn pen aan de wilgen hangt. Maar zijn onvoorwaardelijk blije creativiteit ga ik toch wel een beetje missen.

Har Linssen, Maastricht

Manchester United

Geenen is de Alex Ferguson onder de cartoonisten. Net als Manchester United zal ook Trouw geconfronteerd worden met het gegeven dat het vrijwel onmogelijk is om zo’n grootheid op te volgen.

Jan Tolsma, Leiden

Twee Pinten

Brabander van origine, zal ik vooral de snaakse tekstwolkjes in dat dialect missen. De ‘kei leuks’, ‘vinnik ooks’ en dingen als de beroemde stellingen van de Twee Pinten uit Den Bosch, zorgen voor een gulle lach.

Vincent van Hout, Zutphen

Haiku

Onvermijdelijk

Anton Dingeman exit

Pieter Geenen: DANK!!

Emilia Bijlsma, Haarlem

Drolligheden

“Gelukkig, Dingeman is weer terug.” Een appbericht van mijn moeder kort voor haar overlijden. Pieter Geenen was even op vakantie geweest. Als Dingeman niet in de krant stond, misten wij beiden de messcherpe humor waarmee hij drolligheden en venijn bloot wist te leggen. Met het vertrek van Dingeman raak ik weer een stukje van mijn moeder kwijt. Maar wat heb ik van beiden genoten.

Neeltje Waagmeester, Zaandam

Leren lachen

Ik was nooit zo lacherig, maar door Anton leerde ik lachen, schater­lachen zelfs.

Joke Roenhorst-Jansen, Warnsveld

Klungeligheid

Geenen is een meester in het scherp maar liefdevol neerzetten van onze klungeligheid. Die we vaak zelf niet doorhebben, maar waarmee we allemaal ten diepste zijn behept. Ik zit er vaak hardop om te lachen. Regelmatig knip ik rake stripjes uit, om ze ergens in huis op te hangen. Als fijne reminder de zaken niet zo serieus te nemen (heeft me jarenlange therapie bespaard). Ik was echt van slag toen ik las dat Pieter Geenen ging stoppen, zo verslingerd ben ik geraakt aan Anton Dingeman.

Yvonne Posthumus, Heiloo

Drie theologen

Bij het uitkomen van de nieuwe ­Bijbelvertaling bezoekt Anton een boekhandel om een bijbel te kopen. Hij kreeg het dringende advies om daar minstens drie theologen bij te kopen, anders snap je er niet veel van. Zo gezegd zo gedaan. Die strip heb ik uitgeknipt, geseald en als boekenlegger in de nieuw gekochte bijbel gelegd. Zo functioneert die strip nog steeds elke keer als mijn bijbel opengaat.

Jan Scheurer, Eindhoven

Van crimineel tot royal

Het wegvallen van Anton beleef ik als verlies aan dagvreugde. Ik graaide niet meteen naar de strip, maar bewaarde die altijd voor het laatst. Na het verteren van kommer en kwel toverde Anton toch altijd weer de glimlach, of zelfs de schaterlach tevoorschijn. Het knappe van de strip is het aan de paal nagelen van hypocrisie, het afrekenen met populisme en het laten zien van twijfels, ook gerechtvaardigde. Daarnaast smulde ik altijd van de karakteristieke ­verbeelding van de personen, van burgervader tot geitenharen sok, van wetenschapper tot sloeber, van crimineel tot royal. Steeds raak ge­typeerd. En dan die wulpse borstjes en de betrokken poes, ik zal het allemaal missen.

Franklin Boon, Noorbeek (ZL)

Stabiele factor

Ik ken Anton Dingeman al net zolang als zijn strips in Trouw verschijnen. Ik geloof niet dat het liefde op het eerste gezicht was, maar de ­liefde is gegroeid en innig geworden. Anton is misschien wel de meest stabiele factor in mijn leven van de afgelopen twintig jaar geweest. Ik ben verhuisd, de ene relatie verbroken, een nieuwe relatie gekregen, andere werkplek, maar Anton bleef al die tijd. Het maakt niet uit of het ’s ochtends regent, stormt of hagelt, iedere ochtend weet Anton weer een glimlach op mijn gezicht te toveren, waardoor mijn dag altijd met een zonnetje begint.

Ineke de Haan, Groningen

Nooit meer

Nooit meer ‘weer wat geleerd’ als conclusie bij overzichtelijke zaken.

Jurrie de Vos, Tull en ’t Waal

Neen

Pieter Geenen zei dat hij erg moest wennen aan het idee dat vloeken bij protestanten zo slecht valt. En dat hij daarom ‘deksels’ gebruikt. Dat ‘deksels’ is juist iconisch geworden, net als het uitroepen van ‘neen’. Hij doet dat dan wat uitdagend en oubollig. Extra leuk.

Corrie Eberhardt, Amsterdam

Geen mening

Wat ik het meest ga missen? Het gevoel dat ik ’s avonds nog geen mening heb, maar dat ik hem dan de volgende dag lees op pagina 2.

Henk Janssen, Wijnjewoude

Politiek incorrect

Dankzij uw lef om politiek incorrect te durven zijn op z’n tijd, is de onverholen propaganda van Trouw voor het GroenLinkse en PvdD-denken enigszins draagbaar. Meneer Geenen, niet dat ik het u misgun, maar wel met frisse tegenzin wens ik u een heel mooie tijd achter de ­geraniums toe.

Jess Ludwig-Bouma, Aduard

