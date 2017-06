Deadline nodig voor kabinetsformatie

Maar we moeten ook over de volgende vraag nadenken: hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat coalitiebesprekingen eindeloos voortduren?

Immers een langdurige coalitievorming kent nadelen. Zo wenst de kiezer hom of kuit: wordt zijn stem vertaald in een nieuwe regering of een (noodgedwongen) rol in de oppositie. Ook kunnen langslepende besprekingen effect hebben op het imago van de politiek waarmee het blijkens onderzoeken al niet goed is gesteld.

Wetende dat er geen deadline is heeft geen enkele partij haast om als eerste te bewegen

Conclusie: de regeringsvorming moet sneller en efficiënter geregeld gaan worden. Ik stel voor om wettelijk een limiet vast te leggen. Na de officiële vaststelling van de verkiezingsuitslag mag de coalitievorming dan nog - zeg - maximaal 90 dagen in beslag nemen. Over dat aantal dagen valt uiteraard nader te discussiëren. Immers deze en elke grens is arbitrair. Nader onderzoek is op zijn plaats. Een redelijke grens zou het historisch gemiddelde aantal dagen kunnen zijn waarbinnen kabinetten in het verleden zijn gevormd.Nadat de dagengrens gepasseerd is, worden automatisch nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Door deze wettelijk te verankeren limiet wordt de druk op alle partijen om tot een regering te komen opgevoerd.

Komt daardoor de zorgvuldigheid van coalitiebesprekingen in het gedrang?

Mijn vermoeden is dat de procesgang efficiënter zal plaatsvinden. Door een stok achter de deur worden geen onnodige rustpauzes meer ingelast. Wetende dat er geen deadline is heeft geen enkele partij haast om als eerste te bewegen. Ook zullen partijen inhoudelijk sneller in beweging komen. De partijen die , om welke reden dan ook, deel willen nemen aan een regering en niet gebaat zijn bij nieuwe verkiezingen hebben er alle belang bij hebben om compromissen voor te stellen voor een regeerakkoord. Tot slot zal een informateur het proces effectiever en efficiënter inrichten.

R.J.M. van den Broek is lezer van Trouw

