Ze noemen het een pelgrimstocht, deze Via Magna Francigena, en dus waren wij pelgrims, de afgelopen anderhalve week. Maar wie ons hoorde zuchten, schelden en vloeken in de zuigende modder tussen Palermo en Agrigento zal zijn twijfels hebben gehad over onze spirituele bedoelingen – die hadden we zelf ook wel.

Er stond al een vakantie gepland, maar na het overlijden van mijn vader hadden we de plannen omgegooid. Het moest een tocht worden, met rugzak en al, en er moest gelopen worden tot een einddoel was bereikt. Was het om iets te verwerken? Hard werken was het zeker, en zo hoort het ook: je concentreren op steeds de volgende stap, de ogen gericht op het pad, terwijl je gedachten mogen dwalen, dat doen ze dan vanzelf.

De Via Magna Francigena, ofwel de grote Frankische weg, loopt van noord naar zuid dwars door Sicilië, 180 kilometer in totaal. Op de willekeurig geplaatste wegwijzers – reken nergens op – staat de afbeelding van een wandelaar in een wapperende monnikspij, maar de historische onderbouwing daarvoor lijkt nogal dun. Waarschijnlijk zijn de Sicilianen iets te gretig geweest in hun poging mee te liften op de populariteit van andere hedendaagse pelgrimages. Dat neemt niet weg dat de route door het Siciliaanse binnenland over oude papieren beschikt; in de 12de eeuw maakten Frankische ridders al gebruik van de grotendeels onverharde veewegen.

Gehuld in wapperende poncho’s volgden wij hun spoor, om direct de eerste dag al overvallen te worden door de invallende duisternis. Op het stijgende bospad dat ons naar dorp-1 moest brengen, zagen we gewoon niks meer. Alleen met de zaklamp op onze smartphones konden we uitvinden waar we onze voeten moesten zetten – liever niet op de grote zwarte padden die hier overal zaten. Geen idee hoe de Franken dat deden.

Woedende honden bij onze benen

Er volgden meer hindernissen, natuurlijk volgden die. Enkels zwikten, er verschenen blaren, een wesp nestelde zich in een schoen en stak zich vervolgens een weg naar buiten. Woedende honden kwamen van ver op ons af, soms in groepjes van drie, en bleven dan grommend om onze benen draaien. Maar het ergste was dus de modder. Wat onverharde wegen hadden zullen zijn, waren modderstromen geworden. Je voelde je schoenen erin wegzakken, met elke stap werden ze zwaarder, hele kluiten zogen zich eraan vast, inclusief vegetatie. ‘Overal zanikt bagger’, dacht ik, met de woorden van Lucebert.

Maar het was niet waar: niet overal zanikte bagger. Een heuvel verder en de weg was weer begaanbaar en in het verlaten landschap ontvouwde zich een fantastische voorstelling van zon en wolken, terwijl de wind om de rotsen gierde. Het gedruis van de mensenwereld was ver weg, en zelf was je ook bijna niets, dat was goed.

Na een week keerden we per bus terug naar Palermo. Door de beslagen ruiten keken we naar het landschap: daar liepen wij. Waarom? Omdat dat ons pad was.