De zorgverlener moet meer zijn dan een voorbijganger

De zorgsector kampt met een groot en nog steeds groeiend personeelstekort, van tot wel 125.000 mensen in 2022. Politici uiten hun zorgen, maar concrete maatregen blijven uit. Intussen gaat de discussie over robots en over mantelzorgers. Er wordt in de zorg dus vooral veel van technologie en mantelzorgers verwacht en niet zozeer van zorgprofessionals.

Als er al over zorgprofessionals wordt gedacht, dan heeft men het vooral over hoe ze zichzelf zo onbelangrijk mogelijk kunnen maken. De cliënt moet het zelf doen met diens eigen netwerk. Dat zou ook in het belang van cliënten zijn, want terwijl professionals steeds zouden wisselen, zou familie blijvend zijn, en geholpen door robots heb je dan steeds minder personeel nodig. Zo dreigt de rol van zorgprofessionals in het leven van mensen die zorg nodig hebben steeds verder te worden uitgekleed.

Vriend en raadgever

Dit spoort niet met wat cliënten in de zorg willen en nodig hebben. Tijdens ons onderzoek naar afhankelijkheid van mensen met een verstandelijke ­beperking ontdekten we dat zij juist veel van professionele hulpverleners verwachten. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking horen hun ­begeleiders en zorgverleners bij de ­belangrijkste personen in hun leven. Naast hun familie kent niemand hen beter, ook omdat hun sociale netwerk vaak erg klein is. De zorgverleners ­nemen daarom een prominente plaats in. Mensen met een beperking hebben niet alleen behoefte aan iemand die hen helpt met wassen, aankleden en de administratie. Ze willen vooral een maatje, vriend en raadgever – iemand die er voor hen is en blijft.

In het verleden kon dat. In de jaren zestig en zeventig zagen zorgprofessionals – onder het mom van zelfontplooiing – het als hun taak in nauw persoonlijk contact met cliënten hun leven vorm te geven. Er was veel overlap tussen hun rol als zorgverlener, maatje, vriend en raadgever. Het waren geen tegenstrijdige begrippen. In het huidige zelfstandigheidsregime worden professionals echter al tijdens de opleiding geïnstrueerd om zich ‘professioneel’ op te stellen.

In de beroepscode voor de sociaal werker lezen we bijvoorbeeld dat zij in het contact met de cliënt ‘gepaste afstand’ moeten bewaren. Dat zagen we ook in ons onderzoek. Begeleiders praten zelden over hun persoonlijke leven met cliënten. En bij veel organisaties krijgen cliënten om de paar jaar een nieuwe persoonlijk begeleider, zodat hun band niet te intiem wordt – ook als cliënten hun begeleider willen houden Dit regime biedt daarmee minder ruimte voor het opbouwen van een persoonlijke band. Een groot gemis voor mensen met een verstandelijke beperking.