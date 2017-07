De zorgen over een islamschool zijn begrijpelijk

Dat ‘risico’ voor de jongeren had te maken met het schoolbestuur dat de plannen op tafel had gelegd voor deze nieuwe scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo op islamitische grondslag. Of het ministerie van onderwijs die school maar wilde bekostigen. Dekker weigerde de betaling.

Want de staatssecretaris had geen vertrouwen in een schoolbestuur waarvan een van de leden in 2014 een radicale uitspraak deed op Facebook: ‘Leve Isis en insjallah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’. “Dat impliceert dat de school terroristisch gedachtengoed toelaat in het onderwijs”, meende Dekker. Ook de Amsterdamse wethouder van onderwijs, Simone Kukenheim, maakte zich terecht zorgen en belemmerde het oprichtingsplan van de Stichting islamitisch onderwijs, omdat het schoolbestuur naar haar mening ‘met de rug naar de samenleving staat’.

Politici kunnen beter de koninklijke weg bewandelen: een stevig debat over de vrijheid van onderwijs

Dat volstrekt begrijpelijke wantrouwen bij de verantwoordelijke politici verdween niet zomaar. Ook niet toen het omstreden bestuurslid opstapte en het schoolbestuur verkondigde dat het niets te maken wil hebben met extremisme. De argwaan van de staatssecretaris tegen de school liep uit op een juridisch gevecht over de vraag of hij de bekostiging mocht blijven blokkeren.

De Raad van State heeft deze week besloten dat staatssecretaris Dekker te ver is gegaan met de weigering deze school te betalen. In de kern komt de uitspraak er op neer dat het verzet tegen de islamitische school niet mocht worden gebaseerd op een uitglijder die een bestuurslid maakte op Facebook.

De wetgeving waarin de vrijheid van onderwijs is verankerd vereist dat scholen van verschillende signatuur gelijk worden behandeld. Blijkbaar vindt de Raad van State dat de staatsecretaris dat bij deze aanvraag onvoldoende deed. Dekker heeft wel eens aangekondigd dat desnoods de wet maar moet worden veranderd wanneer de Stichting islamitisch onderwijs in Amsterdam niet te stoppen zou zijn.

Politici die zich zorgen maken over de sfeer in het islamitisch onderwijs kunnen inderdaad beter de koninklijke weg bewandelen: dat vergt een stevig debat over een eventuele wetswijziging en over de grenzen van de vrijheid van onderwijs. Want hoe begrijpelijk de zorgen van de staatssecretaris ook zijn, die vrijheid van onderwijs blijft een groot goed.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

