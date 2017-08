De zorgen om de VS en Noord-Korea zijn terecht én overdreven

Die zorg is terecht én overdreven.

Terecht, omdat hier twee leiders tegenover elkaar staan die onberekenbaar zijn en niet altijd luisteren naar de adviezen van hun medewerkers, en omdat ze beiden beschikken over kernwapens.

Overdreven, omdat de inzet van die wapens geen winnaars zal opleveren, alleen verliezers, en omdat iedereen dat weet, ook de beide kemphanen.

Militair ingrijpen om een Koreaanse aanval op Amerikaans grondgebied te voorkomen, is geen optie. Het zou onmiddellijk leiden tot een escalatie, een groot gewapend conflict waarin ook de buurlanden Japan en Zuid-Korea worden meegezogen. Een conflict dat enorm menselijk leed zou brengen en dat de hele wereld zou schaden.

Niets hielp

Dat weet Donald Trump ook. Maar om het te voorkomen moet hij een andere koers gaan varen. De Amerikaanse president leeft schijnbaar nog met de illusie dat landen als Noord-Korea kernmacht ontzegd kan worden. Maar dat kan niet meer. Washington heeft onder voorgangers van Trump al van alles geprobeerd om de ontwikkeling van kernwapens in Noord-Korea te stoppen. Er is gedreigd met sancties en maatregelen, er is betaald voor hulpprogramma’s, niets hielp.

Een land als Noord-Korea kan niet van kernwapentechnologie worden weggehouden. Die technologie ligt in principe binnen ieders bereik. Kim Jong-un hééft kernwapens, en waarschijnlijk zijn die krachtig genoeg om de VS te raken. Dat is een dreiging die je niet de lucht uit kunt schieten, het is een dreiging die je serieus moet nemen. Minister van buitenlandse zaken Tillerson lijkt dat meer te doen dan president Trump.

In het beste geval is Trumps oorlogsretoriek een manier om voor Tillerson een diplomatieke weg te bereiden. In het slechtste geval meent Trump wat hij zegt.

Noord-Korea is een militair risico voor de VS en moet door Washington als zodanig worden erkend. De Amerikanen moeten dit risico niet gewapend tegemoet treden maar binnen de perken houden. Daarbij zouden de VS moeten varen op Japan, Zuid-Korea en vooral China, landen die een hoofdrol spelen in het Verre Oosten en beter dan de VS weten wat Kim Jong-un wil.

De juf die in de cartoons de heethoofden uit elkaar haalt, is er in de echte wereld helaas niet.

