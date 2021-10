De zorg voor behoud van de aarde spreekt uit de top van de Duurzame 100

De vakjury van de Duurzame 100 heeft gesproken. Ook dit jaar leverde dat weer een inspirerende lijst op van uiteenlopende projecten, groot, maar ook klein. Ze hebben wel één ding gemeen: bijdragen aan een betere, groenere wereld. Opvallend is de bezorgdheid die in de ranking spreekt over het tempo van de energietransitie en het behoud van de aarde – twee enorm grote thema’s, die de top tien in hoge mate bepalen.

Zo plaatst de jury het burgerinitiatief ABP Fossielvrij niet zonder reden op nummer één. ABP Fossielvrij wil dat het pensioenfonds voor onder anderen agenten, docenten en ambtenaren het voorbeeld volgt van pen­sioenfonds PME, het fonds voor de grootmetaal dat recent zijn beleggingen terugtrok uit de olie- en gasindustrie. PME steekt het vrijgekomen geld volledig in de ontwikkeling van schone energie. Zo’n keus is een helder signaal: ook de jury vindt dat er vaart gemaakt moet worden met de energietransitie en erkent de noodzaak om de geldstromen te verleggen, van de oude, vervuilende energie-industrie naar de nieuwe, groene duurzame bronnen.

Daarvoor zijn natuurlijk veel goede argumenten, zo weten we inmiddels uit talloze klimaatstudies. Economen, maar ook bijvoorbeeld centrale banken waarschuwen steeds krachtiger voor het risico dat aan fossiele beleggingen kleeft: die kunnen wel eens snel minder waard worden als de energietransitie vleugels krijgt. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog steeds enorm is, zie de huidige gascrisis. Ook daarom is het dus zaak om extra vaart te maken met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

Burgers streven steeds vaker via hun werk naar een betere wereld

Interessant is ook de zorg voor behoud van de aarde die spreekt uit de top van de ranking. De jury plaatst bijvoorbeeld op plaats twee het relatief onbekende maar zeer belangrijke Stop Ecocide Foundation, dat ecologische vernietiging strafbaar wil maken. Burgerinitiatieven die een alternatief willen zijn voor de gangbare landbouw scoren eveneens opmerkelijk hoog: zie Caring Farmers (5), Aardpeer (6) en de coöperatie Land van Ons (7).

Verder valt aan de lijst op dat burgers steeds vaker het streven naar een betere wereld integreren in hun werk. Teachers for Climate (10) bijvoorbeeld, een initiatief van docenten, dat geen leerling meer van school wil laten gaan zonder grondige kennis van het klimaatprobleem. Of De Klimaat Dokter (12), een collectief van vier jonge artsen, dat de medische sector wakker schudt. Maar op welke plek een initiatief ook is beland: iedere plek in de Duurzame 100 moet worden verdiend. Dus voor alle honderd winnaars geldt: geniet van je succes, ga zo door en natuurlijk hartelijk gefeliciteerd.