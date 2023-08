De zorg is zelf doodziek. Het is tijd voor een hersteloperatie

Op het spreekuur voor spoedeisende vraagstukken verscheen een zwaar geval: dat van de gezondheidszorg. Het vermoeden is dat er sprake is van een zorgberoerte, een zeer gecompliceerde en gevaarlijke situatie. Er zijn meerdere oorzaken, maar duidelijk is dat we te maken hebben met een ernstig geval van marktwerking.

Wat de toestand extra zorgwekkend maakt, is dat we een opeenstapeling waarnemen van symptomen. Zo staat vast dat de ouderenzorg wankelt in het licht van vergrijzing en personeelstekorten, en dat daar geen oplossing voor is. “Alles verdubbelt”, verklaarde minister Conny Helder van langdurige zorg in Trouw. “De zorgvraag, het aantal ouderen, de mensen met dementie. Terwijl de zorg en de groep mantelzorgers niet in hetzelfde tempo meegroeit. Het merendeel van de mensen zit te wachten tot de overheid het oplost. Dat gaat niet gebeuren.”

Intussen worden ook ziekenhuizen uitgekleed door hele afdelingen af te stoten, in sommige gevallen zelfs de spoedposten, zoals nu dreigt in Heerlen. In Leiden en Alphen aan den Rijn sluit men gedurende de maand oktober de operatiekamers; patiënten zijn daar de dupe van een potje armpje drukken tussen het Alrijne-ziekenhuis en verschillende zorgverzekeraars. Daarbij vallen termen als omzetplafond en zorginkoop, op zichzelf al heel ongunstig voor de bloeddruk.

Volgens de nieuwssite Skipr worden meerdere ziekenhuizen geconfronteerd met ‘plafondoverschrijdingen’, wat betekent dat ze zich gedwongen zien meer zorg te leveren dan met verzekeraars was overeengekomen. Zoals het Rotterdamse Maasstad-ziekenhuis het zegt: “We gaan in gesprek met verzekeraars waarbij het zorgbudget dreigt op te raken. Dit is niet anders dan bij andere ziekenhuizen en vormt soms een ingewikkeld gesprek. Verzekeraars gaan niet gemakkelijk mee in het bijkopen van extra zorg.”

Maar het meest alarmerend is waarschijnlijk hoe beroerd het is gesteld met de huisartszorg, waar het hele systeem op drijft. Er is een groeiend tekort aan huisartsen die praktijkhouder willen zijn, dat wil zeggen: verantwoordelijk voor de hele tent, met verplichtingen voor bereikbaarheid, vervanging en spoedzorg. Commerciële ketens stappen in dat gat, maar commerciële motieven verdragen zich lang niet altijd met goede zorg.

NRC publiceerde dit voorjaar het relaas van een huisarts in Pijnacker die met pensioen wilde en zijn praktijk verkocht aan Centric Health, een van de ondernemingen – vaak in handen van zogeheten durfinvesteerders – die zich op deze markt heeft gestort. Na een jaar kocht de arts zijn praktijk weer terug; Centric Health had zijn levenswerk bijna naar de gallemiezen geholpen, de praktijk was veelvuldig onbereikbaar, patiënten werden verwaarloosd, de Inspectie Gezondheidszorg stelde vast dat er ‘ernstige tekortkomingen’ waren, die leidden tot ‘een groot risico voor de patiëntveiligheid’.

Niemand weet hoeveel ketens als Centric Health er actief zijn, aldus NRC, maar de Landelijke Huisartsen Vereniging telt er al snel 18, met namen als Co-Med, Quin Dokters, Flexdokters en Evodoc. De inspectie kreeg in 2021 nog 80 klachten over dergelijke ketens, in 2022 waren het er 140, in het eerste kwartaal van dit jaar al 90.

Het is tijd voor een hersteloperatie; red de zorg van de markt.