De zon glijdt als een boa constrictor over ons continent

Ons onvermogen om de gevolgen van de klimaatopwarming te aanvaarden is een taalkundig probleem. We zijn domweg niet in staat om zonnig weer te erkennen als bedreiging voor onze gezondheid. Hoge temperaturen, zonnige dagen en aanhoudende droogte worden gezien als wenselijk; regen, wind en bewolking als onwenselijk. Ik merk dat tijdens het luisteren naar Radio 1. Kondigt de weerdeskundige warmere dagen aan dan wordt daar steevast half-hysterisch op gereageerd alsof men eindelijk vrijkomt uit de isolatiecel. De zo-even objectieve presentator put zich uit in superlatieven. “Heerlijk. Eindelijk. Geweldig. Genieten.”

Zon is als hedonistische drug. Als laaglanders snakken we naar balkondagen, tuindagen, stranddagen en we eisen van de zon dat hij zijn gezegende werk op ons doet. Maar nu we te maken krijgen met aanhoudende droogte, stijgende temperaturen en toenemende instabiliteit van het weer wordt het tijd om ons gemoed, en dus onze taal, erop aan te passen. Een Orwelliaanse omkering is gewenst waarin we nat, koud en aanhoudend bewolkt weer verwelkomen met de hoogste poëtische eer, en langdurige zonnige dagen gereserveerd beschouwen, we er weinig woorden aan vuil maken. Sowieso is langdurige hitte niet goed voor het taalgevoel, niet goed voor het gemoed – zon maakt prikkelbaarder, vervelender, agressiever. De zon is een ophitser.

Doe als de Arabieren en verwelkom de nacht, de donkere dagen, de verkoelende wind. De Syrische dichter Nizar Kabbani schreef gedicht na gedicht waarin hij de maan bejubelde. Het zou niet in zijn hoofd opkomen om de zon te verwelkomen. De zon staat voor aanhoudend lijden, sociaal isolement en mislukte oogsten. Niet voor niets was de warmste maand de Ramadan-ramadan, waarin alles door de zon tot as werd verbrand, en daarom besloten de oude Arabieren deze maand te verklaren tot rustmaand. Het was domweg te heet voor enigerlei activiteit. De Libanese zangeres Fairuz zingt: “Ik en de maan zijn buren,” de nacht als metgezel, de schaduw als geliefde. Ik snap dat noorderlingen liever een pina colada bij 28 graden in de schaduw drinken, het is een ieder van harte gegund. Maar het geluksmoment is apocalyptisch geladen. Ouderen sterven bij bosjes in Portugal en Spanje. Rivieren drogen op. Windhozen, steeds krachtiger in omvang, gaan als een scheermes door een onbewolkte straat. De zon glijdt als een boa constrictor over ons continent, klaar voor de wurggreep.

Goed weer was goed voor het industriële kapitalisme. Volle terrassen, lekker bbq’en, en sloten bier. Kassa. De obsessie met de zon is de afgelopen honderd jaar opgebouwd, aangespoord door toerisme en commercie. Het wordt tijd voor een omkering.

We gaan naar een wereld waarin de zon in de middag vrij spel heeft. Binnen blijven en mondje toe. En de verkoelende avond dient in ere hersteld te worden. Bewolking geeft ons de kans om te schuilen. Regen geeft het land zijn gloedvolle patina, donderbuien vullen de smachtende kreken, wind zuivert de stad van stank en lethargie.

Als de zon ondergaat hier in Tanger, waar ik tijdelijk bivakkeer, komen de straten en pleinen eindelijk tot leven. Van de zon is afscheid genomen, een lastige vriend die men liever kwijt dan rijk is, de maan is gekomen om de koffie van melk te voorzien. Kinderen bewegen soepel als katten, de ouderen kunnen weer adem halen. Men kijkt uit naar een lange, diepe nacht vol ontmoeting en verwondering.

Abdelkader Benali (1975) is schrijver. In 1996 debuteerde hij met ‘Bruiloft aan zee’, in 2003 won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn roman ‘De langverwachte’. Om de week schrijft hij voor Trouw een column. Lees ze hier terug.