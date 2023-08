De zelfrijdende auto heeft al 100 miljard dollar gekost en lost geen enkel probleem op

Er wordt aan niets zoveel geld verspild als aan de zelfrijdende auto, een technologie die deze maand weer in de schijnwerpers stond. In 2021 schatte consultancybureau McKinsey dat er tot dan toe al meer dan 100 miljard dollar in de ontwikkeling van deze technologie is gestopt. Toch gaat de ontwikkeling van de zelfrijdende auto in een slakkengang.

Laat ik dit astronomische bedrag eerst in perspectief plaatsen. Volgens een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie is er in de periode 2016-2030 ongeveer 34 miljard dollar extra nodig om malaria voor 90 procent uit te roeien. Dat is een ziekte waar naar schatting jaarlijks 500.000 kinderen van onder de vijf aan overlijden. Dus voor een derde van het bedrag wat in de technologie voor de zelfrijdende auto is gepompt, kunnen er iedere twee jaar bijna een miljoen kinderlevens gered worden.

In plaats daarvan kreeg de samenleving van Big Tech een nauwelijks werkende technologie die geen enkel mobiliteitsprobleem oplost. Deze maand nog, de maand waarin de zelfrijdende auto zijn doorbraak zou moeten beleven, flopte deze technologie volkomen.

In San Francisco, de thuisbasis van Big Tech, woedde een maandenlange strijd over zelfrijdende taxi’s. Robotaxi’s reden al in beperkte mate rond in San Francisco, maar de Californische toezichthouder van taxibedrijven was van plan om de zelfrijdende taxi’s van twee bedrijven daar voortaan zonder beperkingen toe te laten. Niet alleen burgers, maar ook de politiebond en het hoofd van de brandweer in San Francisco hadden hier bezwaren tegen. Zij hebben namelijk tientallen keren meegemaakt dat robotaxi’s hen in de weg zaten: van het blokkeren van hulpdienstvoertuigen tot het – dwars door politielinten heen – inrijden van afgezet gebied.

Ondanks de weerstand zette de toezichthouder door en gaf die op 10 augustus vrij spel aan de robotaxi’s. Een dag na het besluit vielen 10 zelfrijdende taxi’s van het bedrijf Cruise midden op één van de drukste wegen in San Francisco plotseling en tegelijk uit. Een paar dagen later kwam een robotaxi van Cruise letterlijk vast te zitten omdat het in vers gegoten beton was gereden. En om de imagoschade compleet te maken raakte een klant van Cruise gewond nadat zijn zelfrijdende taxi tegen een brandweerwagen botste.

Voor de Californische taxitoezichthouder was dit geen reden om het eerdere besluit terug te draaien. Gelukkig voor de inwoners van San Francisco is de Amerikaanse tegenhanger van onze RDW zich met de zaak gaan bemoeien. Het verzocht Cruise om met minder robotaxi’s de weg op te gaan, stelde een onderzoek in naar de veiligheid van deze voertuigen en verklaarde dat het “eerder afgegeven vergunningen in kan trekken als er een onredelijk risico op de openbare veiligheid wordt vastgesteld”.

Natuurlijk zullen mensen met een techfetisj roepen dat zulke blunders erbij horen omdat de techniek van de zelfrijdende auto’s nog in de kinderschoenen staat. En de tech-bedrijven zeggen op hun beurt dat het verkeer op den duur juist veiliger wordt door zelfrijdende auto’s. Maar als dat allemaal zo is, wat doen die auto’s dan nu op de weg?

Nee, wie het verkeer echt veiliger wil hebben moet juist werk maken van minder auto’s op de weg en een uitbreiding van het openbaar vervoer. Laat die zelfrijdende auto’s maar staan, want dat is een doodlopende weg.