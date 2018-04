Meisjes met paardestaarten en schoudertassen, sportievelingen in T-shirt en jeans, ouderen met opgeklapte zonneglazen op hun bril, allen in de stille opwinding van wat zich aan het eind van de rit zou openbaren.

De zee.

Alsof hij een half jaar was weggeweest. Of maandenlang ongeliefd en lusteloos aan land was gerold of door hoge winden op het mensenlege strand was gesmakt. Maar nu was hij terug, en weer volop in de belangstelling.

De laatste keer dat ik in Zandvoort was - in januari - gierde een storm door het dorp en blies zand door de winkelstraten. De schade leek nu, bij aankomst, nog niet geheel hersteld, maar in Zandvoort moet je bij zulke waarnemingen voorzichtig zijn: er zijn delen die al sinds mensenheugenis wachten op herstel.

De boemel uit Amsterdam spuugde horden mensen uit, vol verlangen en met lange, witte benen

In elk geval was de abri bij de bushalte vernieuwd en kon je weer billig tanken bij de pomp, die een nieuwe mantel had gekregen. En dan, de tred kreeg al een hoger tempo, daar was hij, onder een staalblauwe hemel.

De zee.

Stil en glad als een meer.

Het helgele strand tot de horizon.

Ervoor de verrommeling van strandtenten en paviljoens.

Afdalen van de boulevard naar de eerste de beste, want vrijwel overal nog lege stoelen, bedden en banken.

De zee was net open.