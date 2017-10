De zaak verdient aandacht, Thierry Baudet misschien niet

Hoe kom je op tv? Lees verder na de advertentie Dit uiterlijk vertoon van Baudet zie ik als een omgekeerde vorm van op de man spelen die op zich geen aandacht verdient. Echter, mogelijk heeft hij wel een goed verhaal. Dat verhaal kan interessant zijn en vooral de onderbouwing daarvan, maar niet zijn trucjes. Rein Jonkman, Leiden

Luister naar Baudet Waarom zouden we moeten wachten op tien zetels voor we aandacht besteden aan Baudet? Hebben onze militairen niet direct recht op betere uitrusting? Wat maakt het aantal zetels uit, als er levens op het spel staan? Baudet heeft rake punten. Laten we de welbekende discussie om de toon nu eens achterwege laten. De VVD (met 33 zetels) heeft het de afgelopen jaren voor het zeggen gehad binnen defensie. En wat heeft dat gebracht? Het aantal zetels lijkt even irrelevant als de toon. Dus alsjeblieft, luister naar Baudet en houd onze militairen in leven. Maaike Meerman, Vianen

Uit de toon Wanneer een Kamerlid uit de toon valt met zijn kleding en dat relevant is voor het debat dan is het nieuws. Een terechtwijzing van de voorzitter is ook nieuws, zeker als die onterecht blijkt. Het moet niet uitmaken of het Kamerlid van een grotere of kleinere partij is. Zijn uitdossing was niet bedoeld om op te vallen, maar om te laten zien hoe de veiligheid en verzorging van onze militairen zijn verwaarloosd en hoe de verantwoordelijke minister tekort is geschoten. Zijn beeldende statement zegt meer dan woorden alleen. Andere partijen kunnen er niet meer omheen. Nu FvD op 9 zetels, groter dan de PvdA, gepeild wordt, mag Trouw Baudet en FvD toch wel serieuzer gaan nemen. Kees Claassen, Beuningen

Avonturiers Aan politieke avonturiers, profiteurs en populisten die voor hun duistere en/of buiten de werkelijkheid staande doeleinden de ongerichte onvrede van de vergeten groepen mobiliseren moeten we niet meer dan de allernoodzakelijkste aandacht besteden. Die aandacht dient uit te gaan naar die ontevreden groepen. Die moeten met hun noden en wensen door de politiek nu eindelijk eens serieus worden genomen zodat ze er weer bij gaan horen. Jan F. Kommer, Dalfsen

Gratis reclame Ach, mevrouw Slingerland, houd hiermee op! Uw vraag stellen, is hem beantwoorden: woensdag een halve pagina in de krant met allemaal bieven over TB. Gratis reclame voor die man. De krant moet gewoon berichten, ook over hem en zijn partij, als daar aanleiding voor is. Niks minder, maar ook niks meer zoals u nu oproept. Rob Troostheide, Grou