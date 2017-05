De zaak-Simons onderstreept waar de vrijheid van meningsuiting ophoudt en waar die ontspoort

Op sociale media werd ze doelwit van misselijkmakende, racistische beledigingen; bedreigingen dwongen haar onder te duiken. Simons verdient alle respect hoe ze hierin opereerde. Ze hield vast aan haar standpunten en gaf vorige maand in de rechtszaal, waar uiteindelijk 22 van haar duizenden digitale belagers terechtstonden, blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het debat in onze samenleving waarin helaas smakeloosheid en intolerantie steeds vaker de boventoon lijken te voeren. “We moeten elkaar de maat nemen, dat is wat we juist missen in Nederland, morele verantwoordelijkheid”, zei ze over haar eigen rol in dat debat.

Nu heeft ook de rechter zich uitgesproken over wat wel en niet toelaatbaar is in dit debat zoals dat op sociale media en op internet wordt gevoerd. In de rechtszaak tegen de 22 digitale ‘aanranders’ van Sylvana Simons heeft hij een duidelijke lijn getrokken.

Ja, ook op internet geldt natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid gaat ver, zeker waar het tegengeluiden betreft. Maar net als in het ‘gewone leven’ geldt hierbij een grens, waarover niet valt te marchanderen: bedreigingen, beledigingen of discriminatie zijn strafbaar. Een waardevol vonnis, in heldere, begrijpelijke taal gesteld waarvan je mag hopen dat het een zuiverende werking heeft op wat links en rechts op internet wordt gepost. Twintig van de 22 worden bestraft met werkstraffen tot tachtig uur en boetes tot 450 euro.

Digitale beerput Sylvana Simons toonde zich blij met het vonnis, ook voor de samenleving. Dat laatste is volkomen terecht, want het is voor het maatschappelijk debat belangrijk dat nog eens wordt onderstreept waar de vrijheid van meningsuiting ophoudt en waar die ontspoort. En zo is het ook belangrijk dat mensen zich bewust worden van het effect van wat ze zeggen en dat sociale media en internetsites niet te veel verworden tot een grote digitale beerput. Dit vonnis is ook uit te leggen als een blijk van acceptatie en steun in de rug voor wie het debat over zwart-wit, over Zwarte Piet of discriminatie wil voeren. Een ingewikkeld debat met hoog oplopende emoties. Maar zolang we dat op een beschaafde manier blijven voeren, zonder angstige politieke correctheid en in het volle besef dat iedereen Nederlander is en een respectvolle bejegening verdient, is daar veel mee te winnen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

