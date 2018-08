De zaak-Gatti lijkt een volgend stadium in het postmoderne kolonialisme

Nog maar een maand geleden schreef Peter van der Lint in deze krant lyrisch over zijn masterclasses. ‘Gatti is innemend, zegt rake dingen die ook voor leken te begrijpen zijn en maakt een en ander luchtig en humorvol. Je ziet hem genieten, en wij genieten mee.’ Daar is sinds donderdag weinig meer van over. Een paar aantijgingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ waren voldoende.

Lees verder na de advertentie

Wat we ons bij dat laatste moeten voorstellen, is een groot raadsel. De directie van het Concertgebouworkest hult zich in stilte en mistigheid. Wie en hoe talrijk de aanklagers zijn, wat hun klacht precies behelst, hoe die onderzocht is, wie heeft geoordeeld en op welke criteria: we moeten ernaar gissen. Kafka had het niet beter kunnen doen.

Zo’n ingrijpende maatregel met zulke logistieke en financiële consequenties: dan moet het wel héél erg zijn geweest

De bal begon te rollen met een publicatie in The Washington Post van precies een week eerder: zo snel kunnen de dingen gaan. Volgens twee vrouwelijke musici had Gatti hen onzedelijk benaderd, niet recentelijk maar de één bijna en de ander ruim twintig jaar geleden. Tot voor kort zou zelfs verkrachting in Nederland in dat laatste geval al verjaard zijn geweest. Maar Gatti’s misstap was niet eens in de buurt daarvan gekomen. Een uitnodiging naar zijn persoonlijke kleedkamer en een poging tot een kus.

Vinger over de wang Was wat Gatti zich in Amsterdam veroorloofde erger? Voldoende voor een echte aanklacht bij een echt gerecht is het kennelijk niet. Het geruchten- en lastercircuit doet de rest. Zo’n ingrijpende maatregel met zulke logistieke en financiële consequenties: dan moet het wel héél erg zijn geweest. ‘Je kunt niet tijdens het applaus je vinger over de wang van een vrouwelijke solist strijken. Gatti had daar, net als veel andere chefs, geen benul van,’ zegt een anonieme musicus uit het orkest. Op welk niveau de verdachtmakingen zich inmiddels bewegen, bewees het radioprogramma Met het oog op morgen in een interview met een zangeres die zelf verklaarde in haar professionele leven nooit ergens last van te hebben gehad. Maar ja, Gatti, een Italiaan hè: dan weet je het wel. Seks en de Verenigde Staten: het blijft een probleem – maar erg is dat niet zolang de Amerikaanse opvattingen zich tot de eigen samenleving beperken De enige die tot nu toe dreigt met juridische stappen is Gatti zelf. Dat is zijn goed recht, maar alleen al die aankondiging was op Twitter goed voor een storm van hoon. Denkt deze hufter óók nog het recht voor zijn karretje te kunnen spannen, in plaats van met de staart tussen de poten weg te sluipen naar de vergetelheid! Beter laat zich niet illustreren hoe het rechtsbesef in een oogwenk kan worden weggevaagd door het geweld van het schervengericht. De tweets die zich verkneukelden over de buitenkans op deze manier af te komen van een toch al tegenvallende dirigent reken ik niet eens mee. Voor het Concertgebouworkest is er inmiddels sprake van een ‘onherstelbare beschadiging van het vertrouwen’, zo liet het in zijn summiere mededeling weten. Dat verbaast me niets – en eerlijk gezegd is het niet de eerste keer dat het KCO zoiets met zijn dirigent overkomt. Ook met Bernard Haitink waren de verhoudingen jarenlang ernstig verstoord – maar reden om die stante pede met pek en veren de muzikale wereld uit te jagen, is dat nooit geweest.