De witte superioriteitsgordel heeft een flinke dreun gekregen

Het is 1 juli en het slavernijverleden wordt in besloten kring herdacht. Ik stap met een vriend in Utrecht op de trein richting Amsterdam om deze historische gebeurtenis mee te maken. Onderweg ben ik stil. Ik vraag me voortdurend af waarom het zo lang duurt voordat Nederland zijn excuses maakt. De Nederlandse slavernij eindigde in 1873 en het excuus lijkt er nu pas aan te komen. Dat is bijna 150 jaar later! En waarom hakt Nederland het excuus in stukjes in plaats van een nationale erkenning? Ik voel een siddering door mijn lijf.

Pas in 2004 werd ik me voor het eerst bewust van de grote rol die het Amsterdamse stadsbestuur in de koloniale slavernij speelde. Het was een bruisende zomerse dag in Amsterdam. Ik had een bedrijfsuitje en samen met mijn collega’s voeren we door de grachten van Amsterdam en maakten we een zeiltocht richting het Markermeer. Terwijl wij door de grachten manoeuvreerden, blikte mijn toenmalige directeur terug op de zinderende Gouden Eeuw met Amsterdam als het centrum van de wereld. Hij sprak vol trots en wees ons op de oude statige gebouwen die symbool staan voor de Hollandse glorie. Ik wist dat het succes van Amsterdam niet op zichzelf stond en vroeg me af waarom hij niets over de slavernij vertelde.

Acht jaar later ondernam ik opnieuw een boottocht door de Amsterdamse grachten. Dit keer was de aanleiding de net uitgebrachte film Hoe duur was de suiker. Een film gebaseerd op een boek van Cynthia McLeod, waarin ze vertelt over de bloeitijd van de suikercultuur in de periode 1765-1779. Onze gids was Jennifer Tosch, oprichter van Black Heritage Tours. Terwijl mijn directeur vol trots verteld had over de VOC en de glorie, nam Jennifer ons mee naar de persoonlijke details en verhalen. We kregen namen van handelaren, huisnummers en hun aandelen in de suikerplantages. Onze gids wees op significante details aan de gevels die voor mij onzichtbaar gebleven beelden van zwarte modellen lieten zien. Allemaal associaties met handelaren die zich inlieten met de slavenhandel. De beelden waren mij nooit eerder opgevallen. Met als gevolg dat de sluier van multicultureel Amsterdam voor mijn ogen is afgegleden. Met dit nieuwe inzicht heb ik nooit meer met dezelfde ogen naar Amsterdam kunnen kijken.

De schuifkrachten zetten iets in beweging

Sindsdien is er veel veranderd. The Black Archives, Black Lives Matter, de dood van George Floyd, Joe Biden als nieuwe president van de VS, Bij1 in de Tweede Kamer en Femke Halsema burgemeester van Amsterdam. Het zijn krachten die iets in beweging zetten. ‘Schuifkrachten’ vind ik hiervoor een mooi woord. Met deze krachten ontstaat wrijving die leidt tot een versnelling. De witte superioriteitsgordel heeft een flinke dreun gekregen. En ik wil niet te snel juichen maar ik heb het gevoel dat die zich heeft teruggetrokken in de loopgraven. Ik preek natuurlijk voor eigen parochie, want ik heb zelf de laatste maanden weinig last van racistische uitlatingen gehad. Ik zie weinig trollen op mijn socialmediafeeds en de aanvallen op mijn columns zijn voor zover ik weet fors gedaald.

Ook in de media vind ik dat degenen die hun racistische gedachtegoed verkondigen een gematigde toon bezigen. Fijn! Als mijn observatie klopt, dan wil ik nog zeggen dat dit eenzijdige staakt-het-vuren goed is voor Nederland. Jerry Afriyie, die ik sprak bij het slavernijmonument, knikte en zei: “Laten we zo doorgaan. Nederland wordt beter!”