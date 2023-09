De wind in de Kamer lijkt straks van rechts te gaan waaien

Trouw noemde het vorige week een ‘opmerkelijke coalitie’. Het gaat hier om boerenorganisatie LTO, Bouwend Nederland en Natuurmonumenten die samen met de werkgevers van VNO-NCW en milieuorganisatie Natuur & Milieu de Tweede Kamer oproepen om de stikstofaanpak in elk geval niet stil te laten vallen.

Tot de formatie van een nieuwe regering, na de Kamerverkiezingen van november, zullen bepaalde onderwerpen ‘controversieel worden verklaard’. Dit betekent dat hierover geen nieuwe beslissingen genomen mogen worden. Welke onderwerpen worden ‘bevroren’, beslist het parlement half september. Maar wat denken publiek en kiezers?

Linkse onderwerpen

Afgelopen weekeinde publiceerde EenVandaag een onderzoek hierover, gebaseerd op een opiniepanel van 26.382 leden. Volgens deze peiling moeten klimaat en stikstof (die voor ‘linkse’ onderwerpen staan) juist ‘controversieel’ worden verklaard, terwijl koopkracht, afhandeling van de toeslagaffaire en aardbevingsschade, woon- en en asielcrisis niet mogen stilvallen.

Volgens de onderzoekers vindt een flink deel van de geënquêteerden klimaat en stikstof ‘gecreëerde problemen’. ‘Vooral kiezers die op BBB, PVV, Ja21, FvD en NSC van Pieter Omtzigt stemmen, willen dat het demissionaire kabinet hier niet meer over mag beslissen’. Kiezers die het tegenovergestelde vinden over ‘stikstof’ zijn in de minderheid en zitten vooral bij D66 (78 procent tegen ‘controversieel’ verklaren), GroenLinks-PvdA (72 procent) en de Partij voor de Dieren (70 procent).

Een opmerkelijke coalitie op rechts

Deze peiling zegt natuurlijk niets over de komende beslissing van het parlement. Maar kan ze ons iets leren over de ideologische invulling bij relatief nieuwe partijen en over de politieke verhoudingen op minder dan drie maanden van de verkiezingen? Bijvoorbeeld dat de NSC-kiezers van Omtzigt, van wie gemiddeld 57 procent stikstof en klimaat controversieel wil verklaren, hun partij op rechts positioneren? En misschien als centrumrechtse partij definiëren?

Als we diezelfde onderwerpen als maatstaf nemen, is BBB van Caroline van der Plas en Mona Keijzer resoluut rechts: gemiddeld is 82 procent van de BBB-kiezers het ermee eens om klimaat en stikstof taboe te verklaren voor het demissionaire kabinet. Samen met radicaalrechts (PVV, FvD, Ja21, BVNL) vertegenwoordigen de kiezers van de rechtse BBB en (de door mij gecategoriseerde) centrumrechtse NSC een ‘opmerkelijke coalitie’ van 68 potentiële Kamerzetels, volgens de laatste peiling (zondag van Maurice de Hond).

En de VVD? De kiezers van deze liberale partij, die met lijsttrekker Yesilgöz een stevige rechtse weg inslaat, willen in relatieve meerderheid (48 procent tegen 42 procent) ‘stikstof’ controversieel verklaren, maar klimaat niet (40 procent tegen 50). Als ik de virtuele 25 VVD-zetels toch bij de bovengenoemde partijen optel, evenals die twee van de religieus-rechtse SGP, kom ik op een totaal van 95 virtuele zetels die zich uitsmeren over een as van radicaal- tot centrumrechts. Voor (centrum)links, zonder het moeilijk te definiëren nieuwe CDA, blijven maar 49 virtuele zetels over om de enorme Nederlandse verschuiving naar rechts het hoofd te bieden.

Natuurlijk zijn er tal van onderwerpen waarover deze partijen met elkaar flink verschillen en ‘opmerkelijke coalities’ met een gemengd rechts/links karakter zijn na de verkiezingen zeker mogelijk. Maar de wind in de Kamer lijkt straks eerder van rechts te gaan waaien.

