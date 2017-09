De wet geeft klokkenluiders nog altijd geen enkele bescherming

Ondanks integriteitscodes en klokkenluidersregelingen delven kritische werknemers bijna altijd het onderspit tegen niet- integere werkgevers. Ook al is er aantoonbaar sprake van misstanden of van een angstcultuur. Dit wordt veroorzaakt door de juridische gezagsverhouding tussen iedere werknemer en zijn werkgever en de regels van het ontslagrecht.

Het arbeidsrecht geeft de werkgever wettelijke instrumenten in handen om een kritische werknemer het leven zo zuur te maken dat die zelf vertrekt, hem tegen zijn zin arbeidsongeschikt te verklaren, of op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen te kunnen ontslaan. Recente voorbeelden bij de Nationale Politie, het UMC Utrecht en bij Defensie tonen dat aan. Het arbeidsrecht beschermt de werkgever dus tegen onwelgevallige werknemers.

Angstcultuur

Machtsmisbruik en een angstcultuur speelden een belangrijke rol bij aldeze voorbeelden van niet-integer werkgeverschap. Dit is het topje van de ijsberg dat via de media publiekelijk bekend is geworden. Al langer is bekend dat klokkenluiders bijna nooit opgewassen zijn tegen niet-integere werkgevers die onder de vlag van het arbeidsrecht en de aanwezige gezagsverhouding kritische werknemers tot zwijgen kunnen brengen. Ze zijn vaak bang voor verlies van hun baan en hun bestaanszekerheid. Een ontslag op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen is relatief snel te regelen als een werkgever dat slim aanpakt.

Misstanden kunnen door werkgevers gemakkelijk naar buiten toe worden afgedaan met een standaardreactie als: 'we herkennen ons niet in de geschetste situatie' of 'het betreft de persoonlijke ervaring van een werknemer'.

Zoals begin deze maand nog door SP-leiders werd gereageerd op de naar buiten gebrachte angstcultuur binnen deze partij door Sharon Gesthuizen. Een zeer opmerkelijke reactie van een partij met in hun gelederen Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Initiatiefnemer van de Wet Huis voor Klokkenluiders (per 1 juli 2016 van kracht geworden) en bekend pleitbezorger van een betere bescherming van kritische werknemers.