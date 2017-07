De werkelijkheid van Hamburg en Shenyang

Foto’s uit Shenyang: een doodzieke man in streepjespyama, met aan zijn bed een fragiele vrouw, die hem een lepel soep voert. Foto’s uit Hamburg: een glimlachende president Xi Jinping, die de handen schudt van zijn collega’s. De twee gebroken mensen in Shenyang zijn zijn gevangenen. Maar er zijn belangrijkere dingen in de wereld.

Misschien is in Hamburg achter de schermen gesproken over het lot van Liu Xiaobo, dichter, politiek denker, Nobelprijswinnaar, en zijn echtgenote, dichteres en kunstenares Liu Xia. Gisteren gaf China in elk geval toestemming aan een Amerikaanse en Duitse arts om hem te bezoeken in Shenyang. Zij concludeerden dat Liu Xiaobo ondanks zijn vergevorderde leverkanker vervoerd zou kunnen worden naar een westers ziekenhuis, zoals hij en zijn vrouw graag willen.

Deze foto's zijn van de websites van het First Hospital of China Medical University in Shenyang en tonen de Duitse arts Markus W. Buchler (links op de bovenste foto, tweede van rechts in de onderste foto) en de Amerikaanse arts Joseph Herman, die de Chinese Nobelprijs voor de vrede-winnaar Liu Xiaobo bezoeken. © AP

Ik mag hopen dat onze regeringsleiders er stevig bij Xi op aan hebben gedrongen die wens in te willigen. Liu is zo beleefd geweest niet tijdens de G20-top te sterven (dat zou Xi ernstig in verlegenheid hebben gebracht), nu is het de beurt aan Xi om een gebaar te maken.

De Chinese staat kan tevreden zijn: twee bijzondere mensen zijn gebroken en kaltgestellt

Liu Xiaobo (61) en Liu Xia (56) zijn bijzondere mensen in hun liefde voor de vrijheid, voor de kunst en voor elkaar. Ze trouwden in 1996 terwijl hij in een heropvoedingskamp zat. Ze had hem daar regelmatig opgezocht en de bewakers telkens verzekerd dat ze ooit zou trouwen met deze ‘vijand van de staat’. Het bruiloftsdiner vond plaats in de gevangeniskantine. Over het leven met een weggeborgen man, dichtte Liu Xia:

Groen fruit hangt aan een boom zonder bladeren

sinds die ochtend, weigert het fruit

te rijpen in het najaar.

Terug in Peking schreef ze hem elke dag een kaart, en omdat ze hem die niet mocht sturen, plakte ze ze aan de muur van haar appartement – toen hij thuiskwam, hingen er meer dan duizend. Zij is de anarchist van de twee; ze heeft de politiek niet opgezocht, ze had genoeg gehad aan zichzelf en haar kunst als de politiek zich niet met geweld bij haar had gemeld, en dat was vanwege Liu Xiaobo. Nadat hij had meegewerkt aan het manifest ‘Charta 08’, waarin de machthebbers werd gevraagd om eerbiediging van de fundamentele burgerrechten, werd hij weer opgepakt en aangeklaagd wegens ‘het aanzetten tot omverwerpen van de staat’. Het vonnis: elf jaar gevangenisstraf.

Een jaar later werd hem de Nobelprijs voor de vrede toegekend – zelf was hij al veilig opgesloten, nu werd ook Liu Xia grondig afgeschermd van de buitenwereld. Ze kwam onder permanente bewaking te staan, mocht drie jaar lang zelfs niet telefoneren. De tol was zwaar: ze kreeg hartklachten en bezweek bijna onder de druk. Nu is ze bij haar man, maar dat alleen omdat hij terminaal ziek is, anders was deze gunst haar niet toegestaan. De Chinese staat kan tevreden zijn: deze twee mensen zijn kaltgestellt.

Maar een staat die zo’n ‘overwinning’ nodig heeft, verraadt vooral zijn zwakte.

Xi Jinping (R) schudt Donald Trump de hand op de G20-bijeenkomst. © REUTERS

