De wereld is in rep en roer over een politiemoord in de VS. En die moorden op blanke boeren dan?

Al enkele nachten, de laatste weken, word ik door het geluidssignaal van mijn smartphone gewekt. Ping! Meestal gevolgd door nog een of meerdere geluidssignalen. Om 03.53 in de nacht rollen de afschrikwekkende berichten via Messenger binnen. Nu ik weet wat me te wachten staat, wacht ik wel tot de ochtend om dit horrorkabinet vol gegevens, foto’s en links naar persberichten voorzichtig te ­betreden. Mijn smartphone leg ik bovendien nu ’s nachts in een andere kamer.

In het begin dacht ik dat Marietjie net wakker moest zijn en dat het ochtend was in Zuid-Afrika, maar tussen Nederland en dat land bestaat tot mijn verrassing geen tijdsverschil in de zomer. Marietjie heeft in een bericht, geschreven in Afrikaans, de reden van de nachtelijke ‘pingen’ uitgelegd: ‘Ek kan in elk geval nie slaap nie – insomnia – en sal veg vir daardie mense se lewens’.

(Ik kan toch niet slapen – slapeloosheid – en zal vechten voor het leven van die mensen).

Gruwelijke moorden

Een jaar geleden wist Marietjie mij via Facebook te vinden. Ik had net een column geschreven over een moord op een boerderij in Zuid-Afrika. Het ging toen over de blanke mensenrechtenactiviste Annette Kennealy, die een kennis van Geliefde persoonlijk had gekend. Gedurende een maand bleef Marietjie mij van notities en links voorzien. Noem dit een soort missie van haar, hopend dat al die gruwelijke moorden op blanke boeren niet door stilte blijven omgeven en in vergetelheid raken.

Ze vindt dat deze gruwelijkheden door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden verzwegen of gebagatelliseerd. Dat het racistische karakter ervan (het zijn veelal blanke boeren die door zwarte indringers worden vermoord) glashard wordt ontkend. Vervolgens bleef het een jaar lang leeg in mijn ‘Zuid-Afrikaanse’ Messenger-box.

Een paar weken terug stuurde ik een bericht naar Marietjie: of de situatie na een jaar beter was? Vanaf dat moment is mijn Messenger-box vol gaan lopen. Volgens gegevens van een ngo van Afrikaners zijn er meer dan 500 boerderijen het doel van aanvallen geweest in 2019, tegen 433 het jaar ervoor. Dit jaar zijn er de drie laatste maanden 88 boerderijaanvallen geweest en 12 mensen vermoord. Vooral de laatste dagen is een hausse van incidenten gesignaleerd: tussen 3 en 5 juli, in 72 uur, werden vier mensen op hun boerderij vermoord.

De wereld in rep en roer

Zuid-Afrika telt per inwoner overigens het hoogste aantal moorden en verkrachtingen ter wereld. Afgelopen zaterdag werd in Weenen, in de provincie KwaZulu Natal, een boerderij door drie mannen aangevallen. De blanke boer werd zwaar mishandeld en zijn twee kinderen van 4 en 8 jaar in een aparte kamer gebracht. Zijn echtgenote van 26 jaar werd in de badkamer geduwd en de keel doorgesneden. Ze was in verwachting van haar derde kind.

Marietjie kan het niet vatten dat de wereld wel in rep en roer is over een politiemoord in de VS, maar zwijgt over al die moorden op blanke boeren in haar land. Ik snap dit wel, maar kan het helaas niet ­helpen. Ik ben de wereld niet.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit.

