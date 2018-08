De wereld heeft niets aan snel publicerende wetenschappers

Laat promovendi toch ploeteren met hun promotieonderzoek. Hun kritische houding richting zichzelf en de wetenschap zorgt voor een langzaam en moeizaam proces dat loont. De bevindingen die nodig zijn voor de nieuwste ontdekking worden namelijk niet snel op een A4'tje neergekalkt, maar komen voort uit een proces van veel denken, beproeven, verdedigen, bediscussiëren en rapporteren.

Lees verder na de advertentie

Lean staat gelijk aan het elimineren van niet waardevolle processen

Julian Kirchherr betoogde in Trouw het tegenovergestelde: de promovendus zou zich moet gedragen als een 'luchtige' startende ondernemer en moet denken in korte concepten op A4'tjes die moeten leiden tot 'The lean PhD'.

Ik ben het met Kirchherr eens dat een promotieonderzoek niet een perfect product is, het is vaak niet het beste werk van een wetenschapper. Ook kan ik me vinden in het feit dat het promotieonderzoek met zoveel mogelijk mensen moet worden bediscussieerd. De meeste promotieonderzoeken worden vroeg in een carrière geschreven en zijn het resultaat van de laatste leerperiode in het academische onderwijs.

Inefficiënt Met de conclusies die Kirchherr uit zijn eigen ervaring trekt, heb ik echter moeite. De wetenschap wordt als inefficiënt afgeschilderd en het werk op universiteiten als weinig waardevol, terwijl Kirchherr zelf veel publiceert en binnen twee jaar is gepromoveerd. 'Lean' is blijkbaar het antwoord tot een vlotte promotie. Maar wat betekent lean? Het begrip is oorspronkelijk ontwikkeld door Toyota om productieprocessen zo in te richten dat alle handelingen waarde toevoegen aan het productieproces. Lean staat gelijk aan het elimineren van niet waardevolle processen. Het toepassen van lean op de wetenschap is gevaarlijk, omdat de toegevoegde waarde van wetenschap lastig is te kwantificeren. Het is voorafgaand aan een onderzoek onduidelijk of een onderzoek waarde zal toevoegen. Daarnaast is het voor 99 procent van al het reeds gedachte, geschreven en gepubliceerde onduidelijk of en hoe het waarde toevoegt. Onder het mom van lean zouden we dus helemaal geen onderzoek kunnen doen.