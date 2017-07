De wanhoopskreet van Italië moet leiden tot een eerlijkere Europese asielpolitiek

De vluchtelingenstroom zorgt voor grote beroering in de Italiaanse politiek. Bij de recente lokale verkiezingen boekten de anti-migratiepartijen winst. De regering deed daarom afgelopen week een ongewoon scherp voorstel, om alle Italiaanse havens te sluiten voor de vluchtelingenboten die niet onder Italiaanse vlag varen. Dat zou vooral de boten van ngo’s en andere private redders op zee treffen.

Het zou te makkelijk zijn om dit nieuwste plan van de Italianen weg te zetten als inhumaan, symptoombestrijding of domweg onrealistisch, want in strijd met het internationale recht. Eerder is het een wanhoopskreet, eentje die de EU zeer serieus moet nemen. Laten we eindelijk haast maken met een Europese asielpolitiek die de lasten eerlijker verdeelt en de opvang en procedures beheersbaar en humaan houdt.

Is de EU in staat een echt gezamenlijk, goed functionerend asielbeleid op te zetten?

De Europese Commissie deed Italië gisteren alvast de toezegging van ‘extra geld’, maar verzuimde de broodnodige details te geven. Intussen lijkt alles al eens geprobeerd of op z’n minst geroepen: extra steun voor de kustwacht van het chaotische Libië, administratieve ondersteuning voor de asielprocedures en een rechtvaardiger verdeling van asielzoekers over de Europese lidstaten. Toch blijkt het in praktijk onvoldoende of stokt de uitvoering doordat lidstaten weigeren echt werk te maken van hun verplichtingen. Daarvan zijn vooral Italië en Griekenland de dupe. Tekenend is dat de noordelijke buren van Italië hun grenzen voor de vluchtelingen stijf gesloten houden.

De discussie of de schepen die vluchtelingen redden van een verdrinkingsdood een aanzuigende werking hebben, leidt ook af van waar het nu om gaat: is de EU in staat een echt gezamenlijk, goed functionerend asielbeleid op te zetten? Als de EU er niet in slaagt om de afspraken met de eigen leden te laten werken, wat voor zin heeft het dan al de blik te richten op weer nieuwe afspraken met Noord-Afrikaanse landen? We willen dat we deze taak samen doen, zei de Italiaanse premier gisteren, en dat is inderdaad wat moet gebeuren. De EU spreekt er deze donderdag in Tallinn over door. Laat iedere lidstaat zich de Italiaanse noodkreet aantrekken en eerst de hand in eigen boezem steken.

