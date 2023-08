De waanzin van botox, fillers en al die grillen

Je lichaam is van jou en niemand anders, en je mag ermee doen wat je wilt. Toch werd ik nogal kriegelig, toen ik in deze krant las over jonge mensen die zich vol laten spuiten met botox en fillers. Het zal deels mijn kleinburgerlijkheid zijn. Tien jaar geleden gingen mijn vrienden en ik niet voor schoonheidsbehandelingen naar de plastisch chirurg, en ik schrik ervan dat best wat twintigers het nu wel doen. Maar mijn ongemak gaat dieper. Het heeft te maken met het ideaal van schoonheid, en de manier waarop het invloed uitoefent op mensen.

Aan de ene kant is schoonheid volstrekt subjectief. De één houdt van een flinke baard, de ander van een gladgeschoren babyhuidje. In de jaren 70 wilde iedereen zijn haar tot de onderrug laten groeien, terwijl in de jaren 90 gabbers hun strakke koppies kaal schoren. Is het één werkelijk mooier dan het ander? Natuurlijk niet: je kan er geen zinnig woord over zeggen.

Aan de andere kant gaat onze omgang met schoonheid gepaard met tamelijk dwingende modes en conventies. De ene outfit wordt op kantoor met lof ontvangen, terwijl je met de andere een modderfiguur slaat. Uiterlijk vertoon is een alomtegenwoordig machtsspel van bewondering en afkeuring, waarvan de regels voortdurend in beweging zijn. Dat brengt een tergende onzekerheid met zich mee. Je weet nooit werkelijk of je het goed doet, omdat iets nooit objectief mooi is. Het sluit hooguit nauw aan bij de grillen van het seizoen.

Ik erger me kapot aan die grillen. Als ik bij de kapper zit, en constateer dat mijn haarlijn alweer een kleine, maar gevoelige nederlaag heeft geleden, probeer ik mezelf voor te houden dat schoonheid willekeurig is, dat ik mooi ben zoals ik ben, en dat ik mezelf niet moet uitleveren aan oplossingen die een probleem bestrijden dat eigenlijk illusoir is. Maar dat lukt nooit helemaal. Ik wil bewonderd worden door anderen. Ik wil erbij lopen als een kekke baas. En ik vraag me af of ik esthetisch gezien wel de juiste koers vaar.

Toen Oppenheimer de kernbom uitvond, ontstond er ineens een groot probleem: moet je dat wapen gebruiken of niet? Hetzelfde geldt voor de ontdekking van haartransplantatie, extensions en botox.

Modehuizen, textielgiganten, kappers, plastisch chirurgen en online influencers spinnen garen bij al onze keuzestress. Ze prediken dat als we onze lippen maar vullen, onze pakken op maat laten maken en onze oorharen wegbranden, we weer mooi zijn. Ze kunnen ons aanzetten tot de gekste dingen, en er goed aan verdienen.

Dat brengt ons terug bij de opmars van plastische ingrepen. Ooit lieten mensen botox inspuiten om er weer jong uit te zien, alsof je niet vijftig bent maar achtentwintig. Nu maakt de 28-jarige er al gebruik van, en willen sommige pubers ook wel. Het is waanzin, ongehinderd door enige rationaliteit. Maar goed: schoonheid is niet rationeel. En daar word ik dus heel erg kriegelig van.

