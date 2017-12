De VVD-woordvoerder onderwijs zit nog in de 'blije-eikelfase'

Hij of zij ontvangt dan een A4'tje met daarop drie standpunten in een lettertype van 24pt. 1) Betere leraren moeten een bonus krijgen. 2) Slechte leraren moeten ontslagen worden. 3) Het onderwijs moet efficiënter worden (Geen extra geld). Erboven staat 'belangrijk'. Eronder 'succes'.

Lees verder na de advertentie

Rudmer kent het A4'tje met VVD-par­tij­stand­pun­ten al uit zijn hoofd

Daarna loopt het als volgt. Eerst is er de 'blije eikel'-fase in het woordvoerderschap. Op bijeenkomsten, op sociale media, en tijdens Kamerdebatten proberen ze fris en fruitig deze partijwijsheden te verkopen. Maar dat levert dan zoveel keiharde kritiek op dat ze snel overschakelen naar de fase 'geslagen hond'. 'Ik bedoelde het allemaal niet zo,' zeggen ze dan, en dan komt de oude wijn in een nieuw zakje: 'Maar ik vind wel dat kwaliteit beloond moet worden.' Ondertussen gaan ze zachtjes zitten mokken over hoe ouderwets het onderwijsveld eigenlijk is. Als het lang genoeg mag duren eindigt zo'n woordvoerderschap met 'voorzichtig optimisme': zolang je maar wegblijft van het A4'tje valt er met het onderwijs toch nog wel te praten.

Nu. De VVD heeft sinds kort weer een nieuwe onderwijswoordvoerder: Rudmer Heerema. En hij is net als al zijn voorgangers in fase 'blije eikel' begonnen. Hij verscheen in een promotiefilmpje op sociale media. Dilemma's hebben ze daar bij de VVD, moet het primair onderwijs nou wel of niet 'nog meer' geld krijgen? Rudmer kent het A4'tje al uit zijn hoofd. Standpunt drie, natuurlijk! 'Nee!' zegt hij in de camera, 'andere groepen in de samenleving moeten ook kunnen profiteren'.

Tekst loopt door onder de video.

PO in Actie Hij werd op sociale media woedend gevierendeeld. Minister Arie Slob, die sinds zijn benoeming stad en land afreist om de boel te sussen, zal er met afgrijzen naar hebben gekeken. 'Wat voor geintje flikt de coalitiepartner me nou?' Maar dan vermoedelijk in andere bewoordingen. Want, tja, 2017 was natuurlijk het jaar van PO in Actie. De groei van de actiegroep kende een onwaarschijnlijk snel traject. Ze begonnen pas in februari (!) van dit jaar, en kregen het hele primair onderwijs in no-time in beweging. Er vonden twee grote landelijke stakingen plaats en ze startten als klap op de eindejaarsvuurpijl ook nog eens hun eigen vakbond. Die enorme actiebereidheid is natuurlijk ook te danken aan de VVD. Eerst was er VVD-staatssecretaris Dekker die de salarisverschillen met het voortgezet onderwijs wel terecht vond (stiekem punt 1 én 3), en nu krijgen ze van Heerema zo'n zelfde cadeautje. Mijn tip voor volgend jaar aan de VVD: lamineren dat A4'tje, dan kan je er nooit meer iets aan veranderen.

Lees ook: PO in Actie begint eigen docentenvakbond