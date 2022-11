De VVD-methode, een asieloplossing in de vorm van luchtfietserij

VVD’ers zijn nuchtere mensen, dat weet iedereen. Pragmatisch, realistisch, wars van ideologische scherpslijperij, allergisch voor idealistische oogkleppen. Doeners die niet bang zijn om de werkelijkheid recht in het gezicht te kijken. Totdat er echt vervelende dingen opdoemen natuurlijk, dan blijken ze meesters in het wegdenken, traineren, negeren of ontkennen. Hebben we de asielopvang uitgekleed, de volkshuisvesting om zeep geholpen en komen er desondanks nog veel vluchtelingen onze kant op omdat de wereld oorlog kent en honger en onderdrukking? Druk op de knop ‘asielinstroom beperken’ en we kunnen weer verder.

Ik zie een patroon. Een methode, namelijk: ‘Weg met de vervelende dingen’. Een paar recente voorbeelden. In Trouw kenschetste VVD-veteraan Ed Nijpels de opstelling van zijn partij als het gaat om het klimaat als ‘meestribbelen’. De oud-fractievoorzitter en oud-minister betrok dat op zijn hele partij (‘Soms hebben we het debat actief bemoeilijkt’), maar in het bijzonder op de partijleider, Mark Rutte. “Tot nu toe heeft hij nooit enig initiatief genomen. Of we wel of niet de grootste partij zijn, ik vind dat wij het maatschappelijke debat moeten voeren en nadenken hoe we de samenleving willen organiseren. Dat ontbreekt.”

Typerend was ook wat Nijpels zei over het VVD-congres waar een meerderheid van de leden het stikstofbeleid wegstemde. “Stikstof werd daar weggezet als een onzinverhaal. Precies zoals we hebben meegemaakt met het klimaat. Met argumenten dat er geen klimaatverandering is of dat niet door de mens komt, ben ik doodgegooid.” Eerst maar eens alles ontkennen, dan kun je later altijd nog verder zien. Het moet allemaal wel haalbaar en betaalbaar blijven, en bovendien: de meeste problemen lossen zich vanzelf op. Je kunt er de grootste partij van het land mee worden, maar politiek gezien is het is nog minder dan op de winkel passen.

Excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Het komt er waarschijnlijk van, maar Rutte heeft er grote moeite mee en zijn partij ook. Vervelende kwestie, erg lang geleden, kan de tegenstellingen in Nederland alleen maar aanjagen. Toen Sylvana Simons de premier erop wees dat dit ging om de oma van haar moeder en dat ze hoopte dat er nooit over de Tweede Wereldoorlog zou worden gesproken als wel erg lang geleden, had Rutte geen antwoord. Vanuit de VVD-fractie wordt intussen vooral geageerd tegen de 200 miljoen euro die het kabinet mogelijk wil besteden om het bewustzijn rond de slavernij te vergroten. “Waanzin”, noemde Kamerlid Van Strien dit. Jongerenorganisatie JOVD formuleerde de morele leegte onbedoeld heel scherp. Geen excuses, want: “Je kunt als kabinet niet excuses aanbieden en vervolgens wel naar het WK in Qatar gaan.”

Nu stemt de fractie tegen heug en meug in met de hoognodige spreiding van asielzoekers, na tussenkomst van de premier, tevens partijleider. Het wisselgeld daarvoor is dat Rutte heeft toegezegd ‘aan de slag te gaan met de te hoge asielinstroom’. Dat is vreemd, want er was binnen de coalitie al wisselgeld betaald in de vorm van een tijdelijke stop op gezinshereniging. Het is ook luchtfietserij. Gaan we het Vluchtelingenverdrag opzeggen? De grenzen sluiten? Hekken plaatsen? Ik denk het niet. Maar kies dan voor goede opvang.