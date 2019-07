De VVD en de strijd tegen migranten

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden is voor zijn partij tijdelijk woordvoerder ‘migratie en asiel’ en het lijkt erop dat hij de kunst van de hypocrisie nog niet helemaal onder de knie heeft. Hij probeerde nog wel zijn voorstel om het redden van migranten op zee strafbaar te stellen – gisteren schielijk afgezwakt tot het doen van een studie – te presenteren als een maatregel tegen mensensmokkel. Zeer humaan. Maar in de kwestie rond de Sea-Watch 3, die de aanleiding vormde voor zijn plan, bezigde hij andere taal: “Een gezin dat zijn deuren voor iedereen opent, zal uiteindelijk ophouden te bestaan. Voor ons continent geldt hetzelfde.” En aan deze ondergangsprofetie uit het repertoire van Wilders en Baudet, voegde hij toe: “SeaWatch, jullie staan niet boven de wet!”

Eerder al had hij de arrestatie van de kapitein van het reddingsschip juichend begroet en geroepen dat de boot terug moest naar Afrika – wat dan Libië zou moeten zijn, want daar waren de 53 vluchtelingen met een overbeladen rubberboot te water gegaan. Nee, Van Wijngaarden kon niet weten dat kort daarop een detentiekamp voor migranten in Libië getroffen zou worden door een raket, met minstens 44 doden als gevolg. Maar op het moment dat hij de retoriek opvoerde (‘Wij laten ons niet moreel chanteren’), waren de VN en de EU al een tijdje bezig om te proberen vluchtelingen uit de omgeving van Tripoli te krijgen, vanwege de aanhoudende gevechten daar. En dan heb ik het nog niet over de martelingen, verkrachtingen en slavernij waar deze kampen sowieso om bekendstaan.

Wat is de wet, en waarop stoelt die? Er is het VN-Vluchtelingenverdrag, ondertekend door Nederland, dat zijn wortels heeft in de Tweede Wereldoorlog. En er is het internationale zeerecht, dat kapiteins verplicht hulp te verlenen aan schepen in nood. De combinatie van die twee vormt de achtergrond van wat er gaande is op en rond de Middellandse Zee. Als de VVD meent dat ons continent zoveel humaniteit niet aan kan, dat we de rubberbootjes aan hun lot moeten overlaten en het recht naast ons neer moeten leggen, dan kan Van Wijngaarden dat beter gewoon zeggen. Er wordt dezer dagen wel meer gezegd, we kijken nergens meer van op.

Laat het duidelijk zijn: dit is een strijd tegen migranten, niet tegen mensensmokkelaars. En het is de VVD die meent boven de wet te staan, niet SeaWatch. De Italiaanse rechter erkende dat toen hij kapitein Carola Rackete op vrije voeten stelde; ze had gehandeld in overeenstemming met de internationale regels, en haar plicht gedaan. Zijn er dan geen problemen met mensensmokkelaars? Zeker wel. De hele route van daar naar hier, die begint bij mondiale ongelijkheid, oorlog en overbevolking, wordt gemarkeerd door onrecht, afpersing en gevaar. Wat daar aan gedaan zou kunnen worden, vraagt om een internationale aanpak, inclusief gereguleerde migratie naar de EU. Zolang die uitblijft, en dat kon wel eens heel lang zijn, geldt het recht van de zee: laat geen drenkeling verdrinken.

Stevo Akkerman

