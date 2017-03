De VS komen van de regen in de drup

De wet stierf nog voordat hij in stemming werd gebracht een stille dood, omdat een groep ideologische hardliners weigerde voor Trump overstag te gaan. Hoe zij ook door hem onder druk werden gezet.

Het was een harde les voor de president, die zichzelf heeft neergezet als een zakenman die dingen gedaan krijgt. Nu blijkt hij een dealmaker die bij de eerste de beste gelegenheid door de mand valt. Kennelijk werkt Washington anders dan de vastgoedwereld van New York. Zeker een Washington dat zo gepolariseerd is, waar de partijen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, compromissen verboden lijken, en in de Republikeinse partij ook na Trumps verkiezingsoverwinning een factieoorlog woedt tussen gematigde types en haviken van de Tea Party.

Is het lichtpuntje dan misschien dat Trump na dit verlies zijn heil gaat zoeken bij de Democraten, om zo toch dingen gedaan te krijgen? Hij zou ermee doen wat hij heeft beloofd: een man van actie zijn, niet gehinderd door al te veel ideologische bagage. Maar de Democraten staan niet te springen om zaken te doen met Trump. En ook al leek Trump even toenadering te zoeken, gisteren ging hij gewoon weer door met het afbreken van de erfenis van Obama door diens milieuregels te schrappen. Compromissen zijn nog heel ver weg.

Afbreken van het systeem Sterker, het risico dreigt dat Trump steeds meer de oren laat hangen naar zijn minstreel Steve Bannon, de alomtegenwoordige adviseur die hem influistert dat het belangrijkste doel van zijn presidentschap het afbreken van het hele (politieke) systeem is. Dat Trump na zijn nederlaag vrijdag zei dat hij Obamacare nu zal laten omvallen, is wat dat betreft omineus. Ook het aanstellen van zijn schoonzoon Jared Kushner als de man die de federale overheidsbureaucratie moet aanpakken (mogelijk voor een deel privatiseren) is een veeg teken. En dat Trump in veel ministeries nog honderden vacatures heeft openstaan, is niet alleen onmacht maar deels ook strategie: als er geen mensen zijn om te werken, komt er vanzelf zand in de machinerie van de overheid. Zo dreigen de VS van de regen in de drup te komen: van een vastgelopen systeem naar een vernield systeem. Wie daar ook baat bij heeft: in ieder geval niet de Amerikaanse burger. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

