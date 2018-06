De VS geven een verkeerd signaal af met het verlaten van de Mensenrechtenraad

Het gaat dan om de omgang met zaken als verkiezingen, politie-inzet, racisme, vrijheid van meningsuiting, religieuze vrijheid, rechts-staat, onderwijs en armoedebestrijding. Of met een van de tientallen andere thema’s die vallen onder het brede terrein van de mensenrechten.

De opzet is echter zo dat ook notoire mensenrechtenschenders een zetel hebben. Venezuela, Cuba en Rusland mogen dan ook Nederland, Zweden en Denemarken de maat nemen. Sterker nog, Saudi-Arabië, waar vrouwenrechten nauwelijks tellen en volgens Amnesty International in 2017 meer dan honderd gevangenen werden onthoofd, mocht tijdelijk voorzitter worden. En Israël wordt als enige land iedere vergadering opnieuw besproken.

Dat de VS moeite hebben met die club valt te begrijpen. Ook omdat meerdere pogingen om de raad te hervormen zijn mislukt. Toch geeft de regering van president Trump een verkeerd signaal af door eruit te stappen.

De VS, het land dat ooit de standaard zette, trekt zich nu terug uit de dialoog. Een gemankeerde dialoog, zeker, maar ook niet een waar de VS een nieuwe dialoog tegenover zetten.

De VS hebben de voorganger van de raad, de commissie voor de mensenrechten, zelf helpen oprichten. Hun presidentsvrouw Eleanor Roosevelt stond na de Tweede Wereldoorlog aan de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Organisaties en politici uit de VS waren aanjagers van de verspreiding van democratie en vrijheid van meningsuiting wereldwijd, zelfs al ging de Amerikaanse regering geregeld zelf fors over de schreef in eigen land of in de internationale arena.

Het land dat ooit de standaard zette, trekt zich nu terug uit de dialoog. Een gemankeerde dialoog, zeker, maar ook niet een waar de VS een nieuwe dialoog tegenover zetten. Sterker nog, in eigen land en in de omgang met bijvoorbeeld Noord-Korea lijken mensenrechten minder prioriteit te hebben. De stap past eerder in een patroon van onttrekking aan internationaal overleg in brede zin, binnen en buiten VN-verband. Ook rond handel, klimaat, de kwestie rond Jeruzalem en de Irandeal, kiezen de VS een isolationistische weg, los van traditionele partners als West-Europa of Canada.

De regering van Trump beschuldigde Human Rights Watch ervan dat ze mede schuld heeft aan de terugtrekking van de VS uit de mensenrechtenraad, omdat de organisatie zich verzette tegen de wijze waarop de VS de raad wilde hervormen. Daarmee zou HRW samenspannen met China en Rusland, tegen de VS. Dat geeft het niveau aan van wij-zijdenken dat de Amerikaanse regering domineert. Dergelijk denken heeft de naleving van mensenrechten nog nooit bevorderd.

