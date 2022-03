De vrouw van hoge rechter Thomas blijft knokken voor Trump

Het sollicitatie-verhoor van Ketanji Brown Jackson in de justitiecommissie van de Senaat afgelopen week was een voorspelbaar politiek spektakel, maar daarom nog niet onzinnig. Dat de Democraten haar briljant noemden, en Republikeinen suggereerden dat ze een linkse radicaal was, voorstander van verdachte anti-witte theorieën, was te verwachten, en dat leverde niet de meest interessante informatie op. Maar dat een kandidaat voor het hoogste gerechtshof een paar dagen lang aan de senatoren en het land moet laten zien uit wat voor hout ze is gesneden, is zinvol. Want eenmaal benoemd zit ze voor het leven in een college dat grote macht heeft en helemaal zelf uitmaakt hoe het die macht uitoefent.

En dat aspect zorgde ervoor dat het hof deze week ook nog op een andere manier in het nieuws kwam. Van een van de negen hoge rechters, Clarence Thomas, is de vrouw een conservatieve politieke activiste. Dat is ze al sinds jaar en dag, en volgens de twee houden ze hun activiteiten gescheiden. Maar nu blijkt dat Ginni Thomas na de verkiezingen van november 2020, waarin Joe Biden won van Donald Trump, in contact stond met de medewerkers van Trump die de verkiezingsuitslag wilden aanvechten. De commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, heeft sms-berichten in haar bezit tussen Ginni Thomas en Mark Meadows, destijds de stafchef van Trump. De Washington Post wist er de hand op te leggen.

“Geef je niet gewonnen”, schreef Ginni Thomas aan Meadows de dag na de verkiezingen. “Het kost tijd voor het verzamelen van het leger dat hem gaat steunen.”

Een van de meest conservatieve rechters

In de dagen daarna bestookte ze Meadows met nog meer adviezen, vertelde dat ze voor Meadows bad, en noemde ze de officiële verkiezingsuitslag “de grootste roof in onze geschiedenis”. Ze voorspelde – op basis van geruchten die onder de meest extreme Trump-aanhangers circuleerden – dat ‘het Biden-syndicaat en de stemfraude-samenzweerders (volksvertegenwoordigers, bureaucraten, sociale media-censoren) op dit moment worden gearresteerd en vastgezet voor stemfraude, en de komende dagen op schepen zullen wonen voor de kust van Guantánamo Bay om militair te worden berecht voor opstand tegen het gezag’.

Formeel heeft dat allemaal niets te maken met het feit dat haar man lid is van het Hooggerechtshof.

Clarence Thomas is dat al dertig jaar – hij werd benoemd in 1991, na een door Joe Biden voorgezeten verhoor waarin een getuige, Anita Hill, vertelde dat hij haar seksueel had lastiggevallen, iets wat hij altijd heeft ontkend. Hij is sindsdien een van de meest conservatieve rechters van de negen. Dat maakte hem lange tijd een eenling, maar in de huidige samenstelling, met een 6-3 conservatieve meerderheid, is dat niet meer zo. Thomas heeft bijvoorbeeld nooit veel opgehad met de conclusie van het Hooggerechtshof uit 1973 dat de Grondwet impliciet vrouwen het recht toekent om tot een abortus te beslissen. Het huidige hof lijkt op het punt te staan die uitspraak in te trekken.

De bestorming van het Capitool

In al die jaren ijverde Ginni Thomas, die met hem trouwde in 1986, buiten het Hooggerechtshof voor dezelfde conservatieve ideeën, concludeerde de New York Times vorige maand in een zeer uitgebreid artikel over het paar. Ze deed dat vooral op de achtergrond, werkend voor conservatieve instellingen, en met een eigen organisatie: Groundswell.

Terwijl Ginni Thomas sceptisch stond tegenover Donald Trump als presidentskandidaat, werd ze een aanhanger nadat die de verkiezingen in 2016 won. Haar man stelde haar voor aan de president, en daarna kreeg ze een paar keer de gelegenheid om haar ideeën bij hem te bepleiten en te lobbyen voor de benoeming van geestverwanten in zijn regering.

Nadat Trump de verkiezingen van 2020 verloor, nam Ginny Thomas fanatiek deel aan de pogingen om dat terug te draaien. Zo speelde ze een belangrijke rol bij het organiseren van de grote demonstratie op 6 januari 2021, die uitliep op de bestorming van het Capitool. Ze wist te bemiddelen tussen een aantal conservatieve groepen die elkaar niet vertrouwden, zodat ze die dag allemaal dezelfde boodschap zouden hebben.

De reputatie van het hof

Daarmee zijn haar activiteiten een probleem geworden voor het Hooggerechtshof. Want hoewel het nooit direct heeft hoeven oordelen over de geldigheid van de verkiezingsuitslag van 2020, heeft het wel beslissingen moeten nemen die ermee te maken hebben, en is het stemgedrag van Clarence Thomas precies zoals zijn vrouw dat graag zou zien.

Het hof wees bijvoorbeeld een bezwaar af van de Republikeinse partij in Pennsylvania tegen de uitslag in alleen die staat. Thomas had het bezwaar wel willen toekennen. En toen Trump het hof vroeg om documenten uit zijn regeringsperiode uit handen van de onderzoekscommissie te houden, was Thomas de enige die hem gelijk wilde geven.

Dat bewijst niet dat Ginni Thomas invloed heeft op de standpunten van Clarence Thomas. Maar het wordt moeilijk om de schijn te vermijden. En alleen al als die schijn dreigt, moet een rechter zich uit een zaak terugtrekken, is de algemene regel. Maar terwijl er voor gewone rechters een gedragscode is, heeft het Hooggerechtshof die niet. Elk lid maakt zelf uit wat hij of zij doet. En Thomas lijkt niet van plan zich uit het strijdgewoel rond de verkiezingen terug te trekken.

Daarmee dreigt hij de reputatie van het hof te beschadigen. De Democratische senator Ron Wyden heeft er een hard oordeel over: “Zijn gedrag lijkt meer en meer corrupt”.