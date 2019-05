De vrijwillige maatschappelijke dienstplicht is toch aantrekkelijk voor jongeren

Het aantal projecten waarbij jongeren aan de slag kunnen voor hun maatschappelijke diensttijd neemt met de dag toe. Veel mensen hebben er nog een verkeerd beeld van. Dat is jammer, want de maatschappelijke diensttijd biedt juist kansen voor jongeren en de samenleving.

Bij het debat rond de maatschappelijke dienst was er veel weerstand tegen het verplichtende karakter. De verplichting is er echter afgehaald, wat ook de reden is waarom het nu de maatschappelijke diensttijd heet. Doordat de focus lag op de verplichting, bleven de positieve kanten onderbelicht.

Wat houdt de maatschappelijke diensttijd nu precies in? Deze diensttijd wordt nog steeds verward met de militaire dienstplicht. Nee, jongeren hoeven niet het leger in. Wel leveren ze een dienst aan de samenleving. Dat doen ze door vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie. Die organisatie begeleidt, helpt en leert deze jongeren nieuwe dingen.

Eigenlijk is de maatschappelijke diensttijd te zien als een soort zwemdiploma: jongeren moeten er even vol voor gaan, maar ze hebben er hun hele leven enorm veel aan. Een paar voorbeelden.

Op dit moment stopt een op de vier jongeren voortijdig met zijn of haar studie. Door de maatschappelijke diensttijd kunnen ze ontdekken of ze een bepaalde richting leuk vinden, zoals bijvoorbeeld de zorg. Dit voorkomt dat jongeren pas in een (te) laat stadium ontdekken dat een studie niet bij hen past.

Eenzaamheid Daarnaast biedt het een vuist tegen eenzaamheid. En die eenzaamheid is enorm. Bijna de helft van de jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Door hen bij de samenleving te betrekken, een doel te geven en met mensen te omringen, worden ze minder eenzaam. Hiermee worden ze meteen ook uit hun comfortzone getrokken. Dat is een voordeel voor de samenleving als geheel. Want volgens recente cijfers van het CBS ervaren Nederlanders in toenemende mate polarisatie in de samenleving. Dat is niet verassend, maar wel zorgelijk. De maatschappelijke diensttijd kan bijdragen aan de strijd tegen polarisatie. Jongeren met verschillende achtergronden komen bij elkaar met een gezamenlijk doel: een bijdrage leveren aan de samenleving. Daarbij vallen de verschillen weg en kunnen stereotypen doorbroken worden. Zo zorgt de maatschappelijke diensttijd voor meer verbinding in de samenleving. Een hoopgevend vooruitzicht.

Sportclubs En daarbij zijn de helpende handen van jongeren keihard nodig. Denk alleen al aan sportclubs en festivals, daar zijn ernstige tekorten aan vrijwilligers. Op die manier profiteert iedereen van de maatschappelijke diensttijd. Toch waren er mensen van mening dat jongeren hier helemaal niet op zitten te wachten. Voor hen is de boodschap simpel: laat jongeren zelf bepalen waar ze op zitten te wachten. Overvolle proefversies van de maatschappelijke diensttijd, vol enthousiaste deelnemers, laten zien dat jongeren hier wel degelijk op zitten te wachten. Daarnaast worden jongeren intensief betrokken bij de ontwikkeling van de maatschappelijke diensttijd. Dit heeft als resultaat dat het project ook echt op hen is afgestemd. Hierdoor wordt het erg aantrekkelijk voor jongeren om eraan mee te doen. Zo gezien is dit project lovenswaardig. Aan de ene kant bereidt de maatschappelijke diensttijd jongeren voor op hun toekomst en tegelijkertijd draagt die bij aan een sterkere, inclusievere en mooiere samenleving. Dit moet jong en oud als muziek in de oren klinken. Grijp die kans voor meer verbinding in een sterkere samenleving. Wie wil dat nou niet?

