De vraag is of meer geld gaat helpen om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen

‘Kippenvel, Amsterdam klapt massaal voor de zorg’, kopte AT5 in maart 2020. We noemden ze toen onze zorghelden. Inmiddels is het applaus verstomd. Een paar duizend zorgmedewerkers klapten laatst nog wanhopig voor zichzelf, als onderdeel van een landelijke actiedag voor betere arbeidsvoorwaarden en een lagere werkdruk.

Als samenleving hebben we nu vooral last van het ‘zorginfarct’. Delen van de zorg die ‘afsterven’ omdat er te weinig personeel beschikbaar is. Rapporten, brandbrieven, Kamermoties, ze vragen allemaal om hetzelfde panacee: meer geld naar de zorg. De vraag is echter of meer geld gaat helpen om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen.

Werken vanuit diepgevoelde passie

Als je nooit zelf ‘aan het bed’ hebt gestaan is het moeilijk om het DNA van de zorgmedewerker te doorgronden. Natuurlijk beschouwt iedereen meer geld als een vorm van waardering en beloning. Maar daar zit bij de meeste zorgmedewerkers niet primair de onvrede. Als geld je drijfveer is in het leven, dan kies je meestal een andere tak van sport in plaats van de zorg.

Bijna alle mensen die ik ontmoette in mijn zorgcarrière, doen dit werk vanuit diepgevoelde passie en overtuiging. Echte zorgprofessionals kunnen ’s nachts wakker liggen als het niet goed gaat met hun patiënt. Je gaat liever nog even kijken hoe iemand ‘erbij ligt’ voordat je naar huis gaat, in plaats van dat zinloze lijstje af te moeten vinken. Zogenaamd om de kwaliteit te bewaken maar feitelijk om het wantrouwen van de zorgverzekeraar te bevredigen.

Elke arts in Nederland legt de artseneed af: ‘Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.’ Dan is het een klap in je gezicht als je leidinggevende vraagt of je de diagnose wil aanpassen zodat deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar en de instelling volgend jaar geen budget misloopt.

Omhooggevallen manager

De verpleegkundige die briesend buiten stond te roken omdat de zoveelste omhooggevallen manager hem aansprak op zijn productiecijfers. “Terwijl ik vlak daarvoor de hand van de terminale mevrouw Jansen vasthield omdat ze zo bang was”, vertrouwde hij mij toe, terwijl de tranen van woede en machteloosheid achter zijn ogen brandden.

Echte zorgmedewerkers lopen het risico op overbelasting en uitval omdat ze niet goed ‘nee’ kunnen zeggen. Ze gaan bijvoorbeeld veel te vaak en veel te ver over hun grenzen om de talloze gaten in het dienstrooster op te vullen. ‘Anders moet mijn collega het doen en die werkt al zo hard’, zeggen ze beschermend naar elkaar. Managers misbruiken deze opofferingsbereidheid omdat ze cijfers en Excelsheets belangrijker vinden dan mensen. Voor bestuurders en politici zelf is meer geld misschien een wondermiddel, maar in de zorg moet je mensen willen zien, anders overlijdt zorgzaamheid.