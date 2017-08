De vraag ‘hebben we het nodig’ is een mooie leidraad

Op twee augustus had de mens dit jaar net zoveel grond- en hulpstoffen verbruikt als de aarde in één jaar kan opbouwen. Onheilspellend is dat ieder jaar overschotdag vroeger valt. In 1981 was dat nog 14 december, dit jaar dus ruim vier maanden eerder. We zien het gebeuren, maar daarnaar handelen is twee.

Maar dat geldt niet voor iedereen. Zo blijkt uit het Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag van Henk Tetteroo dat hij wél zuinig omspringt met grondstoffen. Tetteroo weet ieder jaar zijn waterverbruik te verminderen, spoelt de wc door met afwaswater, gaart zijn eten in een hooikist en een gft-container heeft hij niet meer nodig omdat hij zijn afval composteert. Niet voor niets doopte deze krant hem vorig jaar al tot ‘misschien wel de meest bewuste Nederlander’.

Diehards Tegenover de doorgeslagen consumptiedrift die de aarde uitput, staat dus een voorbeeld van hoe het ook kan. Onhaalbaar natuurlijk voor de meeste mensen, zo weinig komt het overeen met het moderne leven. Alleen échte diehards zullen zich aangesproken voelen door zo’n consequent doorgevoerd streven naar duurzaamheid. Onhaalbaar natuurlijk voor de meeste mensen, zo weinig komt het overeen met het moderne leven Maar Tetteroo’s jaarverslag heeft wel een duidelijke voorbeeldfunctie. Het brengt de tongen los en zet je aan het denken: kan ik eigenlijk ook zonder GFT-container? En: hoeveel water verbruik ik eigenlijk, kan dat ook wat minder? Voorbeelden zijn nodig om veranderingen van de grond te krijgen. In dit geval zijn voorbeelden zelfs noodzakelijk, zo lopen ons denken en doen uit de pas met wat de aarde kan leveren. Daarom ook snijdt het advies hout van Aart Roos, de scheidend bestuursvoorzitter van beddenfabrikant Auping: ‘Bij elk denken over de circulaire economie moet de eerste vraag zijn: ‘Hebben we dit nodig?’ Want bij de circulaire economie is hergebruik regel en afval taboe; een circulaire economie trekt dus geen wissel op de aarde, is de gedachte. De vraag ’hebben we het nodig’ moet ieder natuurlijk individueel beantwoorden, maar voor de gehele samenleving is het ook een mooie leidraad. Wellicht is het zo op termijn mogelijk om Wereldoverschotdag later in het jaar te laten vallen. Een primeur, om reikhalzend naar uit te kijken. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: De waarschijnlijk meest milieubewuste Nederlander is nóg duurzamer

