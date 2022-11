De Volkskrant Draait Door

Afgelopen weekeinde trilde de aarde. Overal het hoofd van Matthijs van Nieuwkerk in de tv-journalen. De man zou bij het zeer succesvolle tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD) jarenlang een terreurbewind hebben gevoerd. Ik vroeg me eerst af waarom deze ophef nu is, twee jaar na het einde van het programma. Tien jaar geleden schreven Privé en Nieuwe Revu al over zijn intimiderende woedeaanvallen en de verziekte sfeer bij DWDD. De Volkskrant die de rel (re)construeerde had er zaterdag tien (!) redactionele pagina’s voor over, plus zeven foto’s van de schuldige. Wat je in de journalistiek zeer zware artillerie kunt noemen.

Ik heb twee keer die negenduizend woorden zorgvuldig gelezen. En ook naar de tweede keer was mijn hongergevoel nog niet gestild.

Zeker, Van Nieuwkerk is een abominabele brulboei die met zijn woedeaanvallen zijn redactie kon vernederen en intimideren. Maar in die acht pagina’s verdronk ik bijna in de saus. Dat wil zeggen in een zee van commentaren van meestal anonieme redacteuren die ons toevertrouwen hoe ongelukkig en ziek ze zich onder blaffende Van Nieuwkerk hebben gevoeld. En dat geloof ik zonder twijfel. Maar had dan die heilzame methode toegepast: als je door een grensoverschrijdende autoriteit wordt afgeblaft, blaf dan terug!

Slachtoffer van een verrot omroepsysteem

In die saus waren de concrete gevallen schaars. De Volkskrant had zeventig mensen gesproken maar alleen over vier gevallen gerapporteerd. Het eerste over een anonieme geluidsman, dan een anonieme redacteur, de visagiste Jelleke van Rijsoort en als laatste weer een anonieme redacteur die ‘zijn’ incident bevestigt maar niet wilde reageren. Maar wat mij trof was het geval waarmee de krant zijn reconstructie opende. Die geluidsman werd inderdaad publiekelijk vernederd maar driekwart stuk later vernemen we dat Van Nieuwkerk de volgende dag zijn excuses aan de man en de gehele redactie had aangeboden. Hij huilde en zei ‘dat het soms zwart voor zijn ogen wordt en dat dit iets is waar hij niet trots op is’. Hij vertelde dat hij ‘gif’ in zijn hoofd heeft. Dat hij in therapie zou moeten en hulp nodig heeft’. Gevraagd nu over het incident zegt de geluidsman dat Van Nieuwkerk ‘oprecht’ zijn excuses maakte en dat alles ‘uitstekend opgelost’ is.

Op dit punt aangekomen wist ik het zeker: Ook Matthijs van Nieuwkerk was een slachtoffer van een verrot omroepsysteem, en van het dictaat van kijkcijfers en reclame-inkomsten. Slachtoffer, net als zijn redacteuren, van het wegkijken van laffe omroepbazen. De mediawereld kan meedogenloos zijn, in bijna alle landen ter wereld. Heeft bij de Volkskrant nooit een journalist de redactiezaal huilend en vernederd verlaten? Ik ken legio verhalen in meer dan veertig jaar carrière.

Helaas schoot de Volkskrant niet echt op het systeem maar speelde op de man. Toch als je goed leest zijn door deze krant alle elementen verzameld om BNNVara aan de schandpaal te nagelen in plaats van Matthijs van Nieuwkerk. Deze noemde de reconstructie in een reactie een ‘draconische karikatuur’ en een ‘inktzwarte modderpoel’. Misschien beviel de krant deze reactie niet en gisteren werd weer op de man geschoten: breed werd uitgemeten dat volgens BNNVara zijn excuses niet ‘oprecht’ zouden zijn. Verderop in de krant vinden we een cartoon over Van Nieuwkerk als een duivel met hoorns. De Volkskrant Draait Doorrrrrr!

