De volgende escalatie van de asielcrisis dient zich al aan

Noem het de kroniek van een aangekondigde ramp. Gevoed door de angst voor kiezers die vluchtelingen in de eerste plaats zien als een bedreiging, heeft de politiek de asielopvang dermate onttakeld dat daarin nu ‘onmenselijke’ toestanden heersen.

Dat zijn niet mijn woorden, maar die van het altijd behoedzame Rode Kruis, en ze werden bevestigd door de verslagen die Trouw-redacteur Johan van Heerde maakte in Ter Apel. Geen van de betrokkenen ontkent het ook - het meest opvallende aan het nieuws dat Vluchtelingenwerk naar de rechter stapt om wél menselijke opvang af te dwingen, is dat het ministerie van justitie en veiligheid ‘begrip’ heeft voor deze stap.

Systeem van permanente krapte

Maar het wrange is: ook als de rechter Vluchtelingenwerk in het gelijk stelt, wat mij niet zou verbazen, is een oplossing nog niet in zicht. De afgelopen jaren heeft het Rijk een systeem gecreëerd van permanente krapte, waardoor overstromingen onvermijdelijk zijn en in alle geledingen achterstanden heersen. Gevolg is dat er alle dagen bussen en busjes door het land rijden van crisis- naar noodopvang; voor sommige asielzoekers is de bus bij wijze van spreken zelf de opvang, als er tenminste chauffeurs te vinden zijn.

De VVD, die al sinds 2010 de staatssecretaris van asielzaken levert, wilde het zo, en nu moet Eric van der Burg, ook weer VVD, de brand blussen. Met een tekort aan materieel, manschappen en bluswater. Het enige pluspunt is dat deze VVD’er zich voor de verandering niet laat opjutten door anti-vluchtelingensentimenten. Als wethouder in Amsterdam riep hij eens ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter’, aanvoerend dat het draagvlak in de hoofdstad groter was dan in de rest van Nederland.

Lokale veto’s blokkeren democratisch beleid

Draagvlak, in de vorm van gebrek aan, is nu een van de grootste hindernissen waar Van der Burg op stuit. Het is hem erg tegengevallen, zei hij onlangs in Trouw, dat slechts een derde (!) van alle gemeenten asielzoekers opvangt. “Er zijn raadsleden, wethouders en burgemeesters die vinden dat we moeten zeggen: vol is vol. En daarom werken ze niet mee aan opvang.” Dit betekent dus dat democratisch tot stand gekomen beleid, gedragen door een meerderheid in het parlement, stuit op lokale veto’s - ik wist niet dat het ‘niet in mijn achtertuin’-principe zoveel officiële ruimte kreeg in ons land.

Van der Burg had gehoopt via de polderroute van het overleg meer medewerking te kunnen oogsten, maar dat is op niets uitgelopen. Daarom bereidt hij een wet voor die alle gemeenten verplicht asielzoekers op te nemen, eindelijk zou ik zeggen, al kijk ik niet uit naar een herhaling van de ‘daar moet een piemel in’-protesten van burgers die niet willen weten dat vluchtelingen net zulke gelukzoekers zijn als zijzelf.

Maar Van der Burgs wet wordt pas in de loop van 2023 van kracht, terwijl de volgende escalatie van de opvangcrisis zich al aandient: de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, heeft het kabinet laten weten dat de gemeenten per 1 oktober stoppen met het organiseren van noodopvang. “Wij zijn het Rijk aan het helpen met wat ze zelf niet hebben georganiseerd”, aldus Bruls.

Noem het de kroniek van een zelfgekozen ramp.